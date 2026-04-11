Topic followed successfullyGo to BHku
Tidak boleh pamer simbol berkaitan Israel, Palestin di Sudut Pidato bagi acara 11 April: Polis
Apr 11, 2026 | 12:57 PM
Peserta acara di Sudut Pidato di Hong Lim Park turut diingatkan supaya mematuhi peraturan dan undang-undang yang sedia ada. - Foto fail
Polis telah mengingatkan penganjur sebuah acara di Hong Lim Park pada 11 April supaya tidak mempamerkan simbol dan peralatan yang berkaitan dengan Israel atau Palestin.
Penganjur acara tersebut, yang telah diluluskan oleh Lembaga Taman Negara (NParks), harus memastikan agar acara itu kekal dalam skop yang diluluskan.
Laporan berkaitan
