Ustaz serba boleh dekati ummah sebagai pengacara, perluas ajaran Islam secara santai
Pentas mengacara dijadikan ruang kongsi panduan dan ilmu berguna
Mar 26, 2026 | 5:30 AM
Ustaz Abdullah Ahmad bermula sebagai pengacara sambilan bagi majlis perkahwinan secara tidak sengaja kerana ingin bantu meriahkan majlis seorang teman akrab. - Foto ihsan ABDULLAH AHMAD
Apabila Ustaz Abdullah Ahmad menerima permintaan untuk menjadi pengacara bagi majlis perkahwinan beberapa sahabat handai dan anggota keluarga pada 2022, beliau pada awalnya berasa ragu.
Meskipun kurang yakin beliau sesuai memikul peranan tersebut, Ustaz Abdullah, 31 tahun, tidak menolak sebarang permintaan dan cuba melakukan yang terbaik.
