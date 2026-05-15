Wakil pekerja dan Kadi antara wajah baru dalam Majlis Keluarga Sepanjang Hayat 2026-2028
Anggota baharu Majlis Keluarga Sepanjang Hayat (FFL) sorot tekanan dalam imbangi tuntutan kerjaya, komitmen kewangan, dan jurang komunikasi merentas generasi.
May 15, 2026 | 12:00 AM
Dua pemimpin dalam masyarakat Melayu/ Islam antara lima wajah baru yang menjadi anggota Majlis Keluarga Sepanjang Hayat (FFL).
Mereka ialah Ketua Pejabat Dakwah Masjid Jamiyah Ar-Rabitah dan juga Kadi, Ustaz Muhamad Nuzhan Abdul Halim serta Setiausaha Agung Kesatuan Pekerja Persekitaran Binaan dan Perdagangan Bandar, Cik Noor Irdawaty Jammarudin.
