Seorang lelaki berusia 71 tahun yang mencabul 11 perempuan sepanjang tiga dekad – termasuk anak perempuannya sendiri, dua anak perempuan kepada anak lelakinya, dan empat anak saudara perempuannya – dijatuhi hukuman penjara 21 tahun pada 17 September.

Empat lagi mangsa merupakan pelajar daripada sebuah pusat pengayaan yang diuruskan olehnya bersama isteri dari 1997 hingga 2021.

Kesemua 11 mangsa itu diserang secara seksual antara 1990 dengan 2023, dan sesetengah daripada mereka baru berusia lima atau enam tahun ketika itu.

Sepanjang tempoh tersebut, dia pernah dipenjarakan sebanyak dua kali, iaitu pada Ogos 1999 dan Mac 2020, atas kesalahan cabul dan eksploitasi seksual terhadap mangsa-mangsa lain.

Namun, kesalahan yang melibatkan 11 mangsa ini hanya terbongkar pada Ogos 2023, selepas cucu-cucu perempuannya memberitahu ibu mereka bahawa dia telah mencabuli mereka.

Lelaki itu, yang menggunakan kerusi roda, kini menghidap sejenis kanser darah jarang berlaku yang dikenali sebagai mielofibrosis.

Dia tidak boleh disebat kerana berusia lebih 50 tahun, dan namanya tidak boleh didedahkan untuk melindungi identiti mangsa.

Ketika menjatuhkan hukuman terhadap lelaki itu, Hakim Mahkamah Tinggi Mavis Chionh berkata:

“Ini merupakan satu kes tragik melibatkan kesalahan seksual berterusan oleh seorang pedofilia yang didiagnos, terhadap ahli keluarganya sendiri serta pelajar yang mempercayainya.

“Walaupun pernah ditangkap, didakwa dan dihukum sebanyak dua kali sebelum prosiding ini di hadapan saya, tertuduh dalam kes ini kembali melakukan kesalahan tidak lama selepas dibebaskan daripada hukuman penjara.”

Hakim Chionh menolak permohonan pihak pembelaan supaya beliau memberikan kehakiman berdasarkan belas kasihan terhadap lelaki itu, atau mempertimbangkan keadaan kesihatannya sebagai faktor yang boleh meringankan hukuman.

“Ini bukan kes di mana faktor kemanusiaan wajar diutamakan berbanding kepentingan masyarakat,” kata hakim itu, sambil menambah bahawa faktor pembalasan, perlindungan orang ramai dan pencegahan lebih penting dalam kes ini.

Beliau turut menegaskan bahawa kesalahan yang dilakukan lelaki itu amat keji.

“Skop kesalahan yang dilakukan tertuduh amat mengejutkan,” tambahnya.

Sambil menegaskan bahawa kesalahan terkini dilakukan pada 2023 ketika lelaki itu berusia 68 tahun, hakim itu berkata:

“Usia tertuduh mahupun diagnosis mielofibrosis pada 2021 tidak menghentikan tingkah laku jenayahnya.”

Hakim Chionh berkata tiada bukti bahawa hukuman penjara akan menyebabkan beliau menanggung penderitaan.

Hakim itu turut menolak cadangan pihak pendakwa bagi tempoh hukuman penjara antara 32 hingga 36 tahun.