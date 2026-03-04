Gardens by the Bay bakal memperkenalkan satu tarikan baru – Wetlands by the Bay – iaitu tiga kali ganda saiz tarikan Kingfisher Wetlands dengan lebih 600 pokok bakau dan pokok pantai yang menampilkan kawasan bakau yang boleh dilayari dengan kayak. - Foto fail

Gardens by the Bay bakal memperkenalkan satu tarikan baru – Wetlands by the Bay – iaitu tiga kali ganda saiz tarikan Kingfisher Wetlands sedia ada di taman tersebut.

Tarikan baru ini akan mula dibina pada suku pertama 2027 dan dibuka secara berperingkat mulai akhir 2028.

Ia akan menampilkan lebih 600 pokok bakau dan pokok pantai serta kawasan bakau yang boleh dilayari dengan kayak.

Demikian diumumkan Menteri Negara (Pembangunan Negara merangkap Perdagangan dan Perusahaan), Encik Alvin Tan, semasa berucap di perbahasan Jawatankuasa Perbekalan (COS) Kementerian Pembangunan Keluarga (MND) pada 4 Mac.

Wetlands by the Bay juga akan memperkenalkan ruang hijau masyarakat baharu – Glade Lawn – satu ruang untuk menganjurkan acara, aktiviti, atau sebagai tempat bagi pengunjung berehat.