Topik diikutiPergi ke BHku
Sekilas Berita
Zakat perkasa nilai ihsan, amanah bentuk masyarakat prihatin
Zakat perkasa nilai ihsan, amanah bentuk masyarakat prihatin
Sumbangan yang digabungkan bersama umat Islam lain membentuk dana bersama yang mampu berikan manfaat kepada ramai insan, khususnya yang hadapi kesukaran penuhi keperluan asas kehidupan
Foto GETTY IMAGES
Nov 22, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Zakat perkasa nilai ihsan, amanah bentuk masyarakat prihatin
Apabila kita menunaikan zakat, lazimnya kita melihatnya sebagai suatu ibadah yang bersifat peribadi.
Kita menghitung jumlah zakat yang wajib ditunaikan daripada harta, memastikan syarat-syaratnya dipenuhi, lalu menunaikan kewajipan yang telah ditetapkan Allah swt.
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Mencorak fitrah kanak-kanak: Tiga wasiat Nabi jadi teras benteng ummahNov 8, 2026 | 5:30 AM
AI mampu beri maklumat, tetapi mampukah ia beri hikmah?Nov 1, 2026 | 5:30 AM