NOTTINGHAM: Pengurus Chelsea, Xabi Alonso, mengakui pasukannya sedang melalui tempoh yang sukar. Beliau turut menyeru para pemain supaya terus bersatu selepas pasukan itu tewas 3-2 kepada Nottingham Forest pada 27 November.

Pasukan Alonso terjerumus ke kekalahan ketiga berturut-turut dalam Liga Perdana England (EPL), sekali gus kekal di tangga kelapan, kedudukan yang berkemungkinan merosot lagi selepas perlawanan lain hujung minggu ini.

Pasukan yang dikenali sebagai The Blues itu kalah empat daripada lima perlawanan terakhir liga mereka, menambah tekanan ke atas Alonso hanya beberapa bulan selepas mengambil alih jawatan di Stamford Bridge.

Chelsea ketinggalan selepas jaringan awal Igor Jesus sebelum Morgan Gibbs-White menggandakan kedudukan Forest menerusi sepakan penalti pada separuh masa kedua.

Emmanuel Emegha berjaya merapatkan kedudukan, namun Gibbs-White sekali lagi menjaringkan gol untuk pasukannya. Gol lewat Emegha tidak mengubah keputusan perlawanan, yang menambahkan kekecewaan Alonso.

“Ini saat yang sukar untuk semua orang. Kecewa sekali apabila tewas lagi, namun kami perlu terus berusaha mencari penyelesaian, kami tidak boleh berhenti,” kata Alonso.

“Keyakinan kami rendah, pasukan bergelut untuk mempertahankan keputusan. Selepas kami rapatkan jurang 2-1, gawang kami dibolosi lagi... segala-galanya tidak menyebelahi kami, kami bertanggungjawab di atas keputusan ini dan kami bertanggungjawab untuk mencari penyelesaiannya.”

Gawang Chelsea sudah dibolosi 23 gol dalam 12 perlawanan liga. Masalah pertahanan mereka semakin ketara apabila Alonso membuat keputusan luar jangkaan dengan meletakkan pemain tengah Ecuador, Moises Caicedo, sebagai salah seorang daripada tiga pemain pertahanan.

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Alonso turut memilih Wesley Fofana selepas pemain pertahanan tengah itu terpaksa memohon maaf kerana bergurau dalam temu bual YouTube tentang kegagalannya menjaringkan penalti semasa kekalahan Chelsea kepada Liverpool dalam Piala Liga musim ini.

Fofana turut menjadi sasaran kemarahan penyokong Chelsea. Akibat pertembungannya dengan bekas penyerang Chelsea, Liam Delap, Forest mendapat sepakan penalti.

Selepas kekalahan 4-1 yang mengecewakan di padang sendiri kepada Leeds United hujung minggu lalu, penyerahan lemah Chelsea itu merupakan perkara terakhir yang diperlukan Alonso ketika beliau bergelut pada musim pertamanya sebagai ketua jurulatih.

“Kita perlu menyokong satu sama lain... semua yang ada dalam pasukan perlu disokong,” kata Alonso tentang Fofana.

“Kami tahu kami perlu melalui saat-saat sukar. Kami tidak menyisihkan sesiapa dan kami mahu membantu.”

Ketika diminta menilai rentetan keputusan buruk Chelsea, Alonso mencadangkan satu-satunya penawar ialah kerja keras di padang latihan.

“Kami pasti boleh melakukan yang lebih baik. Pada tahap ini, anda perlu mempertahankan keputusan dan itulah sebabnya kami kalah dalam perlawanan terakhir,” katanya selepas kekalahan liga keenam Chelsea musim ini.