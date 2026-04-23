Atlet boling lebihi jangkaan sendiri di Thailand, kini buru kejayaan dunia
Muhammad Jaris Goh dapat tempat kedua dalam acara Masters Terbuka Lelaki
Apr 23, 2026 | 3:56 PM
Atlet boling negara, Muhammad Jaris Goh, mengakhiri MWA-Kejohanan Boling Terbuka Antarabangsa Thailand di tempat kedua pada April 2026. - Foto PERSEKUTUAN BOLING ASIAN
Pemain boling negara, Muhammad Jaris Goh, meraih pencapaian membanggakan apabila mendapat tempat kedua dalam acara Masters Terbuka Lelaki di MWA-Kejohanan Boling Terbuka Antarabangsa Thailand yang berlangsung di Bangkok.
Kejohanan edisi ke-50 itu, diadakan pada 20 April, menghimpunkan barisan pemain elit dari seluruh dunia.
