Bahang Piala Dunia sudah mula terasa

Penyokong Jepun lengkap menyarung jersi biru ikonik untuk menyaksikan latihan pasukan Jepun di Pusat Latihan El Barrial di Monterrey. - Foto REUTERS

Penyokong Jepun lengkap menyarung jersi biru ikonik untuk menyaksikan latihan pasukan Jepun di Pusat Latihan El Barrial di Monterrey. - Foto REUTERS

Bahang Piala Dunia sudah mula terasa

Bahang Piala Dunia sudah mula terasa

MONTERREY: Detik penantian bagi kejohanan sukan terbesar dunia kini telah bermula.

Dengan berbaki tepat seminggu sebelum Piala Dunia 2026 membuka tirainya, bahang demam bola sepak sudah mula terasa.

Di Monterrey, Mexico, peminat pasukan kebangsaan Jepun telah beratur panjang di luar Pusat Latihan El Barrial untuk menyaksikan pasukan itu berlatih.

Walau kempen Piala Dunia belum bermula, pasukan Samurai Blue terpaksa melalui persiapan awal yang huru-hara.

Ini selepas mereka perlu melakukan pertukaran padang latihan secara mengejut sebanyak dua kali pada saat-saat akhir.

Skuad bimbingan Hajime Moriyasu pada mulanya memilih padang latihan pasukan Mexico, Tigres UANL, di Monterrey selepas mendarat di negara itu pada 2 Jun.

Satu video latihan pasukan Jepun di kemudahan Tigres turut tular di media sosial Mexico pada 3 Jun, mendedahkan keadaan padang yang jelas kelihatan rosak dan terjejas.

Menurut akhbar Jepun, Sports Hochi, keadaan padang amat teruk susulan cuaca buruk baru-baru ini, menyebabkan pasukan itu beralih ke padang yang dikhaskan untuk pasukan Bawah 19 tahun Jepun.

Tidak berpuas hati dengan padang tersebut, skuad itu kemudian berpindah ke padang latihan yang digunakan musuh Tigres, C.F. Monterrey, pada hari kedua latihan.

Namun, perpindahan itu sedikit pun tidak mematahkan semangat penyokong setia.

Gabungan antara penyokong tegar yang datang dari Jepun dan penduduk tempatan lengkap menyarung jersi biru ikonik dan pengikat kepala matahari terbit.

Mereka memenuhi pintu pagar untuk melihat kelibat bintang kegemaran mereka seperti Daichi Kamada dan Takefusa Kubo semasa sesi latihan berlangsung.