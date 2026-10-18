SEVILLE (Sepanyol): Barcelona terus melebarkan penguasaan mereka dalam saingan La Liga di Seville pada 17 Oktober selepas mencatat kemenangan besar menewaskan Real Betis 5-2.

Hasil keputusan itu, skuad kendalian Hansi Flick berkenaan berjaya melakar kemenangan kesembilan berturut-turut mereka, selain meningkatkan jumlah keseluruhan jaringan liga kepada 39 gol.

Lamine Yamal membuka tirai jaringan menerusi gol pembukaan yang memukau pada minit ke-10 sebelum Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia dan pemain simpanan Dani Olmo turut membuat jaringan cemerlang.

Betis tidak berdiam diri dan membalas dengan gol sagu hati oleh Valentin Gomez pada minit ke-27 dan Ez Abde pada minit ke-53.

Pada sebahagian besar separuh masa kedua, skuad berkenaan beraksi dengan 10 pemain, selepas pemain tengah Betis, Facundo Bernal, dilayangkan kad merah kerana menanduk Lamine.

Dalam perlawanan lain pada 17 Oktober, Atletico Madrid menang 1-0 menentang Espanyol hasil jaringan Alex Baena pada minit ke-89 selepas Julian Alvarez bergerak pantas dari sebelah kiri lalu menghantar bola kepada pemain simpanan itu untuk merembat masuk gol.