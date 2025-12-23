Bekas pemain bola sepak negara, D Tokijan, 63 tahun, menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 23 Disember. - Foto fail

Bekas pemain bola sepak S’pura, D. Tokijan meninggal dunia

Bekas pemain bola sepak negara, Darimosuvito Tokijan, atau lebih dikenali dengan nama D. Tokijan, 63 tahun, menghembuskan nafasnya yang terakhir pada pagi 23 Disember.

Pemain sayap kiri itu yang antara kemuncak kerjaya bola sepaknya ialah mewakili Singapura di Piala Asia 1984 dipercayai menghidap penyakit barah.

Penglibatan terakhirnya dalam bola sepak setempat ialah sebagai penolong jurulatih kelab Liga Perdana Singapura, Balestier Khalsa.