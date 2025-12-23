SPH Logo mobile
Bekas pemain bola sepak S’pura, D. Tokijan meninggal dunia

Dec 23, 2025 | 8:49 AM
Bekas pemain bola sepak negara, D Tokijan, 63 tahun, menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 23 Disember. 
Bekas pemain bola sepak negara, D Tokijan, 63 tahun, menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 23 Disember.  - Foto fail

Bekas pemain bola sepak negara, Darimosuvito Tokijan, atau lebih dikenali dengan nama D. Tokijan, 63 tahun, menghembuskan nafasnya yang terakhir pada pagi 23 Disember.

Pemain sayap kiri itu yang antara kemuncak kerjaya bola sepaknya ialah mewakili Singapura di Piala Asia 1984 dipercayai menghidap penyakit barah.

Penglibatan terakhirnya dalam bola sepak setempat ialah sebagai penolong jurulatih kelab Liga Perdana Singapura, Balestier Khalsa.

Menyusuli pemergian beliau, ramai rakan-rakan Allahyarham dalam bola sepak telah memberi penghargaan di media sosial, termasuk pemain asal Australia, Abbas Saad, yang beraksi bersama Tokijan dalam pasukan Singapura pada 1990 dalam liga Malaysia.

