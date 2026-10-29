Berita Harian (BH) bekerjasama dengan Singa Legends untuk menganjurkan kem bola sepak bagi kanak-kanak berusia tujuh hingga 13 tahun sempena sambutan ulang tahun ke-70 BH.

Kem Bola Sepak BH-Singa Legends itu akan berlangsung pada 24 dan 25 November di Our Tampines Hub (OTH), dengan 40 tempat dikhaskan bagi kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan.

Peserta berpeluang menimba ilmu dan mempelajari kemahiran bola sepak daripada legenda negara, termasuk Fandi Ahmad, Nazri Nasir, Aleksandar Duric, S. Subramani dan Steven Tan.

Singa Legends adalah sebuah pertubuhan tidak mencari keuntungan yang dianggotai bekas pemain bola sepak negara.

Editor BH, Encik Nazry Mokhtar, berkata kerjasama itu sebahagian daripada usaha BH menyumbang kembali kepada masyarakat yang telah menyokong akhbar tersebut selama hampir tujuh dekad.

Beliau berharap BH akan terus relevan dan memainkan peranan bermakna dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda.

Pengerusi Singa Legends, Encik Farehan Hussein, pula berharap kem itu dapat memberi inspirasi kepada peserta untuk mengejar impian mewakili negara suatu hari nanti.

Hasil kutipan acara tersebut akan disumbangkan kepada badan amal.

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Penganjuran kem itu sejajar dengan tema BH70, Kisah Kita, yang meraikan perjalanan bersama masyarakat sambil membuka peluang kepada generasi muda mencipta kisah kejayaan mereka sendiri.

Maklumat pendaftaran bagi kem bola sepak ini akan diumumkan tidak lama lagi. Ikuti platform media sosial Berita Harian Singapura di Facebook, Instagram dan TikTok serta Instagram Singa Legends untuk butirannya.

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