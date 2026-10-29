Berita Harian (BH) bekerjasama dengan Singa Legends untuk menganjurkan kem bola sepak bagi kanak-kanak berusia tujuh hingga 13 tahun sempena sambutan ulang tahun ke-70 BH.

Kem Bola Sepak BH–Singa Legends itu akan berlangsung pada 24 dan 25 November di Our Tampines Hub (OTH), dan peserta berpeluang belajar daripada legenda bola sepak negara seperti Fandi Ahmad, Nazri Nasir, Aleksandar Duric, S. Subramani dan Steven Tan

Sebanyak 40 tempat dikhaskan bagi kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan dan hasil kutipan acara tersebut akan disumbangkan kepada badan amal.

Editor BH, Encik Nazry Mokhtar, berkata kerjasama itu sebahagian daripada usaha BH menyumbang kembali kepada masyarakat yang telah menyokong akhbar tersebut selama hampir tujuh dekad.

Beliau berharap BH akan terus relevan dan memainkan peranan bermakna dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda.

Pengerusi Singa Legends, Encik Farehan Hussein, pula berharap kem itu dapat memberi inspirasi kepada peserta untuk mengejar impian mewakili negara suatu hari nanti.

Singa Legends adalah sebuah pertubuhan tidak mencari keuntungan yang dianggotai bekas pemain bola sepak negara.

Penganjuran kem itu sejajar dengan tema BH70, Kisah Kita, yang meraikan perjalanan bersama masyarakat sambil membuka peluang kepada generasi muda mencipta kisah kejayaan mereka sendiri.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
kem bola sepak BH-Singa Legends, BH70, kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan 

Belajar dari legenda bola sepak negara di kem BH-Singa Legends

Oct 29, 2026 | 11:00 AM
Bagi Anggota Kerahan Perkhidmatan Negara (NSMen), Koperal (CPL) Mohammad Hafiz Mohammad Marzuki, pengalaman menyertai Latihan Wallaby (XWB) 2026 bersama rakan-rakan seperjuangan menyeronokkan, meskipun cuaca panas menambahkan kepenatan sepanjang latihan.

Baru 3 hari bergelar suami, anggota 408 SAR terbang ke Australia jalani Latihan Wallaby

Oct 29, 2026 | 6:00 PM
Amni Musfirah, Datuk Siti Nurhaliza, Cenderamaya

Amni Musfirah ‘Kembali’ menyinar, hasil karya lagu buat TokTi bawa tuah

Oct 28, 2026 | 5:30 AM
artritis reumatoid, penyakit autoimun, rawatan awal

Artritis reumatoid: Siapa berisiko dan bagaimana kenali tanda awal?

Oct 29, 2026 | 10:45 AM
kebakaran hutan Singapura, undang-undang jerebu rentas sempadan, Syarikat perladangan Singapura

Shanmugam: Pemerintah bukan cari pihak untuk dipersalah bagi kebakaran hutan

Oct 28, 2026 | 5:00 PM
mahasiswa pelacuran, KPT, sugar baby, sugar baby malaysia

Malaysia teliti kajian tular dakwa mahasiswa terlibat kegiatan tidak bermoral

Oct 28, 2026 | 4:33 PM
umrah, konflik Timur Tengah, risiko keselamatan

Penganalisis: Perjalanan umrah ketika ini bawa risiko lebih tinggi; keadaan mungkin cepat berubah

Oct 27, 2026 | 8:24 PM
Gambar ilustrasi menunjukkan urutan leher (kiri) dan manipulasi kiropraktik (kanan). Urutan boleh membantu melegakan ketegangan otot, tetapi manipulasi leher yang melibatkan gerakan memusing secara pantas dan kuat boleh membawa risiko kepada individu yang mempunyai masalah tulang belakang atau saluran darah yang belum dikesan

Sakit leher: Usah terus urut atau jalani kiropraktik

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
Nursyafawati Norazhar

Mahasiswa NUS jelajah cakerawala gabung tari Melayu, India

Jun 8, 2026 | 5:30 AM
Sheikh Saifuddin Suhaimi, Saya Boleh Bercerita 2025, Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah

Peraduan bercerita dorong murid lebih yakin tutur dalam bahasa Melayu

Aug 25, 2025 | 5:30 AM

Ikuti platform media sosial Berita Harian Singapura dan Instagram Singa Legends untuk maklumat lanjut.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Belajar dari legenda bola sepak negara di kem BH-Singa LegendsOct 29, 2026 | 11:00 AM
Mengapa keluarga Melayu kian mengecil?Oct 19, 2026 | 2:45 PM
Singa LegendsBerita Harian-Singa Legends Football CampBH70