Pertandingan Terbuka Singapura mengumumkan pada 24 Mac bahawa akhbar The Business Times (BT) telah dipilih sebagai rakan penyampai bagi kejohanan golf edisi 2026 tersebut.

Bakal dianjurkan di Kelab Golf Sentosa di Padang Serapong dari 23 hingga 26 April, pertandingan Terbuka Singapura yang menawarkan hadiah bernilai AS$2 juta ($2.6 juta) itu merupakan sebahagian daripada Siri Antarabangsa dan salah satu acara utama dalam Jelajah Asia.