BT dinamakan sebagai rakan penyampai bagi kejohanan golf Terbuka S’pura 2026
Mar 24, 2026 | 8:34 PM
Kejohanan Terbuka Singapura dianjurkan di Singapore Island Country Club pada edisi 2025, selepas ditiadakan buat tiga tahun berturut-turut sejak 2022. - Foto PERSATUAN GOLF SINGAPURA
Pertandingan Terbuka Singapura mengumumkan pada 24 Mac bahawa akhbar The Business Times (BT) telah dipilih sebagai rakan penyampai bagi kejohanan golf edisi 2026 tersebut.
Bakal dianjurkan di Kelab Golf Sentosa di Padang Serapong dari 23 hingga 26 April, pertandingan Terbuka Singapura yang menawarkan hadiah bernilai AS$2 juta ($2.6 juta) itu merupakan sebahagian daripada Siri Antarabangsa dan salah satu acara utama dalam Jelajah Asia.
