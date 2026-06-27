Cape Verde cipta sejarah, layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia Negara kepulauan kecil Afrika itu mara selepas seri dengan Arab Saudi untuk duduki tangga kedua Kumpulan H

HOUSTON: Cape Verde menjadi pasukan pendatang baharu pertama yang layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia dalam tempoh 20 tahun, selepas keputusan seri 0-0 menentang Arab Saudi untuk menutup tirai perlawanan Kumpulan H.

Negara kepulauan di pesisir Atlantik Afrika itu adalah negara ketiga terkecil dalam sejarah Piala Dunia apabila mereka menjuarai kumpulan kelayakan pada Oktober 2025, mengatasi Cameroon yang merupakan salah satu pasukan bola sepak tradisional Afrika yang dianggap paling handal.

Cape Verde menjadi negara terkecil untuk melangkah ke fasa kalah mati, menamatkan saingan di tangga kedua kumpulan – mengatasi Arab Saudi dan Uruguay, yang tewas 0-1 kepada Sepanyol dalam perlawanan kumpulan lain pada 26 Jun.

Pasukan yang berada di kedudukan ke-67 dalam senarai Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) itu, mengatur persediaan untuk pencapaian mereka dengan seri 0-0 menentang Sepanyol, pasukan pilihan unggul sebelum kejohanan bermula.

Mereka kini akan berhadapan dengan juara bertahan, Argentina, di Miami Gardens pada 3 Julai.

Arab Saudi gagal melangkah ke pusingan seterusnya buat keenam kali berturut-turut selepas mencapai 16 pusingan terbaik dalam penampilan pertama mereka pada 1994.

Sebelum kejayaan Cape Verde, Ghana dan Ukraine pada 2006 adalah pendatang baharu terakhir yang berjaya meneruskan perjuangan ke pusingan kalah mati.

Ini merupakan keputusan seri 0-0 kedua Cape Verde, tetapi mereka adalah pasukan yang lebih bersemangat tangkas dan wajar melangkah ke hadapan. Mereka mencipta peluang terbaik dalam perlawanan bagi mana-mana pihak pada minit ke-74.

Penyerang Cape Verde, Nuno da Costa, melarikan bola dari separuh padangnya sendiri, melepasi dua pemain pertahanan Arab Saudi sebelum mengumpan ke arah Laros Duarte yang tidak dikawal.

Pemain Cape Verde, Laros Duarte (kanan), berdepan dengan penjaga gol Arab Saudi, Mohammed Al-Owais. - Foto REUTERS

Bagaimanapun penjaga gol Arab Saudi, Mohammed Al-Owais, sempat meluru dari garisan gawangnya untuk menghalang sepakan langsung Duarte dengan kakinya pada saat akhir.

Cape Verde terus bersemangat dan berjaya melancarkan beberapa serangan berbahaya, dengan Da Costa beraksi cemerlang.

Beberapa minit selepas itu, Da Costa berjaya menembusi benteng pertahanan Arab Saudi, tetapi percubaannya tersasar dari sudut yang sempit.