City tercicir mata, peluang juara terancam
Keputusan akhir dijangka boleh jadi titik penentu buat kempen City, Arsenal
May 5, 2026 | 2:41 PM
LIVERPOOL: Tempoh 13 minit yang penuh kucar-kacir melibatkan Manchester City pada separuh masa kedua dalam aksi enam gol (3-3) menentang Everton, mungkin menjadi punca kegagalan pasukan pelawat itu dalam pemburuan kejuaraan Liga Perdana England (EPL).
Perlawanan yang berlangsung pada 4 Mei itu dianggap sebagai antara aksi terbaik musim ini, dengan keputusan akhir yang cukup mendebarkan dijangka boleh menjadi titik penentu buat kempen kedua-dua kelab itu.
