Salah satu nama yang ketara hilang daripada dua skuad terakhir Singa yang diumumkan oleh Persatuan Bola Sepak Singapura (FAS) ialah Irfan Fandi.

Pemain pertahanan tengah berusia 29 tahun itu telah menjadi taruhan tetap kelabnya, Tampines Rovers, dalam Liga Perdana Singapura (SPL) dan Liga Juara-Juara Persekutuan Bola Sepak Asia Dua (ACL2) musim ini.

Namun, Irfan – yang mempunyai 58 caps (penampilan) bagi pasukan Singa – tidak dipanggil menyertai skuad 23 pemain Singapura yang dinamakan oleh ketua jurulatih, Gavin Lee, bagi kejohanan Piala Asean Fifa dari 24 September hingga 5 Oktober di Jakarta.

Pada 4 November, Irfan sekali lagi diketepikan apabila Lee menamakan skuad 24 pemainnya untuk menentang Brazil dan Paraguay dalam perlawanan persahabatan di Stadium Negara.

Penampilan terakhirnya menyarung jersi Singapura adalah pada Ogos, apabila skuad Singa menewaskan Thailand 2-1 dalam separuh akhir pusingan kedua Kejohanan Asean 2026.

Dalam kejohanan itu, Irfan beraksi dalam setiap perlawanan ketika pasukan Singa mara ke kelompok empat pasukan terakhir.

Dalam temu bual dengan The Straits Times (ST) pada 11 November, Lee kelihatan agak berteka-teki apabila ditanya mengenai ketiadaan Irfan yang berterusan.

“Kami sentiasa cuba bercakap tentang pemain yang kami panggil. Kami mahu memberi tumpuan kepada kem kami, tetapi pada masa yang sama, prinsip yang sentiasa membimbing kami adalah untuk memilih pasukan yang paling kuat, berdasarkan apa yang kami perlukan dalam setiap jendela.

“Dan pada jendela ini, kami telah memutuskan bahawa inilah skuad yang terkuat. Walaupun begitu, bukan sahaja untuk Irfan, malah setiap pemain lain yang terlepas panggilan yang pernah menyertai kami sebelum ini, seperti Jared (Gallagher) dan Jordan (Emaviwe) dan lain-lain, pintu sentiasa terbuka, bukan?

“Pintu tidak pernah tertutup sepenuhnya kerana pasukan kebangsaan sudah wujud lama sebelum kami; ia akan terus wujud lama selepas kami,” kata Lee.

Di tengah-tengah Piala AFF Fifa, satu laporan yang diterbitkan dalam talian oleh portal berita alternatif mendakwa Irfan telah melakukan pelanggaran perintah berkurung hotel lewat malam semasa Kejohanan Asean 2026, yang berlangsung dari 24 Julai hingga 26 Ogos.

Apabila ditanya sama ada beliau mengetepikan Irfan untuk dijadikan teladan, Lee tidak mengulas secara langsung mengenai dakwaan tersebut tetapi berkata:

“Akhirnya, untuk setiap pasukan dan setiap organisasi di dunia, standard pasukan diutamakan.”