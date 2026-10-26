Geylang International berjaya mempertahankan kedudukan mereka di puncak Liga Perdana Singapura (SPL) selepas menewaskan Hougang United 3-0 di Our Tampines Hub pada 26 Oktober.

Pasukan kendalian Noor Ali itu kini mempunyai kelebihan satu mata daripada pasukan tempat kedua, Tampines Rovers, namun Tampines mempunyai kelebihan satu perlawanan yang belum dimain lagi.

Geylang memulakan perlawanan dengan penuh keyakinan, mencerminkan prestasi cemerlang mereka yang belum tewas dalam SPL musim ini.

Ia terus memberikan tekanan kepada lawan dan menyangka mereka berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-18.

Bagaimanapun, jaringan tersebut dibatalkan akibat ofsaid.

Geylang terus menguasai permainan dan mencipta beberapa peluang, namun gagal menemui sentuhan untuk menterjemahkan penguasaan mereka kepada jaringan.

Namun, mereka akhirnya berjaya memecah kebuntuan sebelum tamat separuh masa pertama menerusi kesilapan pertahanan lawan.

Darren Teh melancarkan hantaran lintang berbahaya ke dalam kotak penalti, menyebabkan kapten lawan, Zulqarnaen Suzliman, gagal menyelaraskan pergerakannya dengan penjaga gawang, Ridhuan Barudin.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Presiden Persatuan Cina Malaysia (MCA), Datuk Seri Dr Wee Ka Siong (tiga dari kanan), bersama pimpinan MCA yang hadir pada majlis pengumuman calon Barisan Nasional (BN) untuk Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka pada malam 24 Oktober, bertindak keluar dewan selepas tidak berpuas hati dengan pengagihan kerusi untuk ditandingi MCA pada PRN itu.

Pengerusi BN Melaka akui walau beza pandangan, matlamat tetap satu

Oct 26, 2026 | 6:08 PM
Persidangan dan Anugerah Parti Tindakan Rakyat (PAP) 2026 di Ekspo Singapura pada 25 Oktober.

Usaha harus dipergiat supaya lebih banyak perspektif, aspirasi golongan muda didengari

Oct 25, 2026 | 9:31 PM
Bagi membantu pesara, Encik Abdul Razak, tidur dengan lebih selesa dalam keadaan sejuk, beliau menerima kipas siling, kipas meja, kipas berdiri, pemanas air dan kipas pengudaraan baharu daripada KDK.

Hadapi cuaca panas di rumah: Bantuan penyejukan untuk keluarga memerlukan

Oct 14, 2026 | 2:08 PM
dermasiswa BH-AMP, pelajar Melayu Islam, bantuan pendidikan media

Dermasiswa BH-AMP sokong aspirasi pelajar Melayu/Islam, sediakan bimbingan mentor

Oct 9, 2026 | 8:24 PM
keibubapaan lembut, gentle parenting, had kanak-kanak

Kelembutan keibubapaan: Keseimbangan antara kemesraan dengan garis sempadan

Sep 24, 2026 | 5:30 AM
NDR2026, PM Wong, Program Santunan Emas

Program Santunan Emas diperluas, sasar dekati 3,000 warga emas setiap minggu jelang akhir ‘26

Aug 23, 2026 | 9:50 PM
Encik Zaqy Mohamad (tengah) mendekati orang ramai di pasar Geylang Serai baru-baru ini. Penulis menggesa masyarakat untuk memberikan Encik Zaqy masa untuk memulihkan sentimen masyarakat terutama setelah Pilihan Raya Umum 2025, dan meneruskan usaha baik Dr Faishal sepanjang tahun lalu. 

Masyarakat perlu beri peluang kepada kepimpinan baru pulihkan sentimen, hurai masalah

Jul 23, 2026 | 5:00 PM
SKMM

65 kes hina isu kaum, agama dan raja dalam media sosial dikena tindakan di M’sia

Jun 25, 2026 | 3:59 PM
politik M’sia, rombakan Kabinet, Anwar

Rombakan Kabinet Anwar: 2 menteri digugur, 6 timbalan naik pangkat

Dec 16, 2025 | 6:04 PM
Produk kopi Kopi Penumbuk dipasarkan di platform e-dagang tempatan dengan dakwaan mempunyai kesan meningkatkan prestasi seksual lelaki.

SFA beri amaran agar jangan minum Kopi Penumbuk, ada ubat mati pucuk

Mar 11, 2025 | 2:55 PM

Penyerang Geylang, Ryang Hyeonju mengambil kesempatan daripada kekeliruan itu untuk menjaringkan gol dan meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 menjelang waktu rehat.

Geylang teruskan penguasaan mereka selepas rehat dengan terus mengancam pertahanan Hougang dalam usaha menambah jaringan.

Geylang berpeluang keemasan untuk menggandakan kelebihan apabila Kaisei Ogawa, menghantar bola lintang ke dalam kotak penalti yang menemui Ryoya Taniguchi, tetapi percubaannya gagal menemui sasaran.

Namun, Taniguchi kemudian menebus kesilapan tersebut beberapa minit kemudian apabila menghantar bola cantik kepada Ogawa, yang berjaya mencari ruang sebelum melepaskan rembatan melepasi penjaga gawang untuk menggandakan kelebihan Geylang.

Hougang turut berusaha merapatkan jurang menerusi sepakan percuma Saifullah Akbar yang menemui Jordan Emaviwe di dalam kotak penalti, namun pemain itu gagal mengarahkan bola ke sasaran.

Hougang sekali lagi hampir mendapatkan gol apabila Milos Zukanovic melepaskan tendangan percuma yang terkena palang.

Bagaimanapun, nasib Hougang bertambah buruk hanya beberapa saat kemudian apabila Milos dilayangkan kad kuning kedua, sekali gus diperintahkan keluar padang.

Keputusan itu memaksa Hougang meneruskan baki perlawanan dengan 10 pemain, menjadikan tugas mereka untuk bangkit semakin sukar.

Perkara menjadi lebih teruk untuk Hougang apabila Hyeonju memanfaatkan ruang yang ditinggalkan Hougang untuk mendapatkan jaringan ketiga pasukannya.

Dan tugas kebangkitan terbukti mustahil buat Hougang, dan Geylang berjaya mempertahankan kelebihan mereka hingga akhir perlawanan untuk mendapatkan kemenangan 3-0 meyakinkan.

Keputusan ini menjadikan aksi minggu depan pada 1 November lebih menarik, apabila Geylang International berdepan Tampines dalam perebutan tempat pertama SPL.

Hougang United pula bakal berdepan dengan Young Lions pada 31 Oktober, dengan kededua pasukan menaruh harapan untuk mengubah rentak kekalahan mereka.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Geylang cicir mata, Sailors dan Tampines pula semakin mengancamOct 19, 2026 | 4:30 PM
Tampines Rovers 4 - 1 Young LionsOct 18, 2026 | 10:04 PM
bola sepak sgHougang UnitedGeylang InternationalLiga Perdana Singapura (SPL)spl