Gimnas Amanda Yap, 16, menang pingat pertama S’pura di Sukan Komanwel 2026

Gimnas Amanda Yap, 16, menang pingat pertama S’pura di Sukan Komanwel 2026

Gimnas Amanda Yap, 16, menang pingat pertama S’pura di Sukan Komanwel 2026

Gimnas remaja Singapura, Amanda Yap, telah meraih pingat perak dalam acara palang imbangan (balance beam) wanita di Glasgow di Sukan Komanwel pertamanya pada 28 Julai.

Bertanding di The Arena di Glasgow, Scotland, remaja berusia 16 tahun itu mencatatkan skor 13.233 untuk menamatkan persaingan di belakang juara Australia, Breanna Scott (13.933).

Scott turut memenangi acara berpasukan wanita dan perak keseluruhan di Sukan tersebut manakala Lia-Monica Fontaine dari Canada meraih 13,000 mata untuk melengkapkan podium.

Kejayaannya di Scotland menjadikan Amanda gimnas Singapura keempat yang memenangi pingat di acara empat tahunan itu.

Lim Heem Wei dan David-Jonathan Chan merupakan yang pertama berbuat demikian, masing-masing memenangi pingat perak acara palang imbangan wanita dan gangsa acara kuda pommel lelaki di Sukan Komanwel 2010 di India.

Pingat gimnastik terbaru Singapura di kejohanan itu adalah pada edisi 2014 di Glasgow, di mana Hoe Wah Toon memenangi pingat gangsa dalam acara lompat lelaki.

Terdahulu dalam pertandingan itu, Amanda menduduki tempat ke-14 daripada 18 gimnas dalam acara akhir keseluruhan wanita dan seterusnya akan bertanding di peringkat akhir senaman lantai pada lewat 28 Julai.