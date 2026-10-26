BARCELONA: Dua jaringan Kylian Mbappe memastikan kemenangan 2-1 buat skuad Real Madrid kendalian Jose Mourinho ke atas peneraju La Liga, Barcelona, dalam pertembungan El Clasico di Stadium Camp Nou pada 25 Oktober, sekali gus merapatkan jurang antara dua pasukan itu kepada tiga mata.

Bintang Perancis itu membuka tirai jaringan pada minit ke-41 sebelum menjaringkan gol kemenangan pada lewat perlawanan untuk menimpakan kekalahan di padang sendiri pertama Barca pada musim ini.

Ini selepas Raphinha sempat menjaringkan gol sagu hati buat juara bertahan berkenaan.

Real Madrid kekal di tangga ketiga dengan 24 mata di belakang Atletico Madrid dan Barcelona bimbingan Hansi Flick, yang sebelum ini mencatat sembilan kemenangan berturut-turut sebelum melalui minggu yang mengecewakan.

Gergasi Catalan itu mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas turut tumbang 2-4 kepada Paris Saint-Germain (PSG) dalam saingan Liga Juara-Juara pada 20 Oktober.

Mourinho jelas gembira dengan persembahan skuadnya dalam penampilan pertama El Clasico beliau sejak kembali membimbing Real.

“Pasukan saya mempamerkan aksi luar biasa, sangat teratur, menunjukkan tumpuan tinggi, serta berani membina serangan dari bawah ketika menentang pasukan yang sering memberi tekanan tinggi,” kata Mourinho.

“Kami berpeluang menjaringkan gol kedua... sudah tentu Barca memberi tentangan kuat tetapi kami kekal tenang dan teratur, malah ketika kedudukan 1-1 kami langsung tidak gelabah.”

Barcelona sebelum ini memenangi enam daripada tujuh aksi El Clasico sejak kehadiran pengurus asal Jerman itu, namun skuad berkenaan kelihatan kurang bersemangat apabila berdepan skuad Los Blancos pada 25 Oktober.

“Ini kekalahan pertama dalam La Liga selepas kami menang sembilan perlawanan berturut-turut,” kata Flick mengenai persembahan pasukannya.

“Kekalahan adalah sebahagian daripada permainan. Kami perlu meneliti semula (permainan) dan memperbaiki prestasi.”

Real yang beraksi tanpa pemain sayap digantung, Vinicius Jr, mencatat kemenangan kelima berturut-turut dalam semua kejohanan, sekali gus mula menemui rentak di bawah bimbingan jurulatih berpengalaman dari Portugal, Mourinho.

Aksi pada awal permainan kelihatan perlahan tanpa banyak percubaan.

Peluang terbaik Barcelona hadir menerusi gandingan Anthony Gordon dan Raphinha, namun percubaan pemain Brazil itu sedikit tersasar daripada gawang.

Mbappe menjaringkan gol ke-10 liganya musim ini pada minit ke-41 susulan kesilapan Gerard Martin, apabila cubaan pemain pertahanan Barca itu ketika mengeluarkan bola, terkena kaki penyerang Perancis berkenaan lalu masuk ke gawang.

Barca cuba bangkit membalas, namun bintang remaja, Lamine Yamal, mensia-siakan peluang keemasan di depan gawang apabila rembatannya tersasar ketika berada pada kedudukan terbaik untuk menyamakan kedudukan.

Real hampir menggandakan kelebihan sebelum rehat apabila rembatan kencang Yan Diomande sekadar terkena jaring sisi gol.

Raphinha bangkit untuk menyamakan kedudukan buat Barcelona sejurus selepas perlawanan melepasi tempoh sejam.

Pedri membuat hantaran kepada pemain sayap Brazil itu – yang juga peneraju senarai penjaring terbanyak La Liga dengan 13 gol – sebelum Raphinha melepaskan rembatan yang melepasi celah kaki Jude Bellingham untuk menewaskan penjaga gol, Andriy Lunin.

Penjaga gol asal Ukraine itu kemudian bertindak cemerlang menafikan percubaan Martin menerusi sepakan sudut, tatkala Barcelona terus melancarkan serangan bertubi-tubi.

Yamal turut menyaksikan percubaannya tersasar manakala rembatan pemain pengganti Barca, Frenkie de Jong, berjaya dihalang kemas oleh pemain pertahanan Real ketika tuan rumah ghairah memburu gol kemenangan.

Namun, kekecewaan menanti gergasi Catalan itu apabila pemain pengganti, Gabriel Jesus, hilang penguasaan bola dan memberi laluan kepada serangan balas pantas Real.

Eduardo Camavinga berjaya melepasi kawalan Pau Cubarsi sebelum menghalakan bola ke arah Mbappe, yang dengan mudah menolak masuk gol keduanya pada minit ke-87 ke dalam gawang yang terbiar kosong selepas Joan Garcia terkeluar dari posisinya.

Jaringan itu melengkapkan koleksi 100 gol Mbappe sejak berpindah ke Real Madrid dari PSG pada 2024.