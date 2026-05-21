Jari patah bukan penghalang, Martinez bantu Villa julang Liga Europa
May 21, 2026 | 1:31 PM
ISTANBUL: Aston Villa menamatkan kemarau trofi selama tiga dekad dengan penuh gaya setelah menundukkan SC Freiburg 3-0 dalam final Liga Europa.
Kemenangan pada 20 Mei di Istanbul itu menyaksikan Villa menjulang gelaran Eropah yang pertama setelah menanti selama 44 tahun.
