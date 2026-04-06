Jaringan Rasaq benam Stags, beri keuntungan buat Albirex, Sailors
Jaringan Rasaq benam Stags, beri keuntungan buat Albirex, Sailors
Keputusan di Stadium Jurong East itu kekalahan pertama Tampines
Apr 6, 2026 | 7:11 PM
Jaringan Rasaq benam Stags, beri keuntungan buat Albirex, Sailors
Abdul Rasaq, 24 tahun, dipinjamkan kepada Albirex Niigata daripada Lion City Sailors pada Januari, bagi mendapatkan lebih masa permainan. - Foto ST
Jaringan pada minit ke-86 oleh pemain penyerang, Abdul Rasaq, terbukti menjadi ‘bonus berganda’ buat kedua-dua kelabnya, Albirex Niigata dan Lion City Sailors, pada 4 April.
Penyerang warga Singapura itu, yang dipinjamkan kepada Albirex daripada Sailors, memberi suntikan semangat besar buat kelab asalnya apabila beliau menjaringkan gol kemenangan penentu dalam aksi kebangkitan Albirex menewaskan BG Tampines Rovers 3-2.
