Legenda Jepun, Miura, 59, jaring gol pertama sejak 2022

Kazuyoshi Miura, pemain bola sepak profesional tertua di dunia, pernah menyatakan hasratnya untuk terus bermain sehingga usia 60-an. - Foto REX FEATURE

Kazuyoshi Miura, pemain bola sepak profesional tertua di dunia, pernah menyatakan hasratnya untuk terus bermain sehingga usia 60-an. - Foto REX FEATURE

Legenda Jepun, Miura, 59, jaring gol pertama sejak 2022

Legenda Jepun, Miura, 59, jaring gol pertama sejak 2022

TOKYO: Kazuyoshi Miura, pemain bola sepak profesional tertua di dunia, menjaringkan gol pertamanya dalam hampir empat tahun pada usia 59 tahun bagi pasukan divisyen ketiga Jepun, Fukushima United.

Miura menjaringkan gol pada minit ke-52, menjadikan kedudukan 5-0 bagi Fukushima.

Pasukan itu akhirnya menang 7-0 menentang Iwaki Furukawa dalam Piala Maharaja pada 25 Julai.

Ia merupakan gol pertamanya dalam pertandingan berpasukan sejak menjaringkan gol untuk Suzuka PG, kini dikenali sebagai Atletico Suzuka, menentang FC Osaka pada November 2022.

Digelar ‘King Kazu’ di Jepun, beliau merupakan salah seorang tokoh sukan paling disayangi negara itu, dan merupakan wajah Liga-J ketika ia dilancarkan pada 1993.

Beliau memulakan kerjayanya bersama pasukan Brazil, Santos, pada 1986, dan pernah bermain bola sepak dalam kelab di Italy, Croatia dan Australia.

Kerjaya panjang penyerang itu akan memasuki musim ke-42 selepas melanjutkan pinjamannya di Fukushima daripada pasukan Liga J2, Yokohama FC, sehingga Jun 2027.

Miura menandatangani kontrak dengan Yokohama pada 2005 tetapi tidak pernah bermain seminit pun untuk pasukan itu sejak 2020.