MANCHESTER: Michael Carrick menegaskan beliau akan “meneruskan tugas seperti biasa” selepas Manchester United tewas 3-0 di padang sendiri kepada Bournemouth pada 25 Oktober.

Namun, kedudukan pengurus itu dilihat semakin goyah susulan keputusan teruk yang mencetuskan kemarahan serta rasa kecewa para penyokong di Old Trafford.

Ketika ditanya sama ada beliau masih mengendalikan skuad The Red Devils itu minggu depan, Carrick tidak memberi sebarang jaminan.

“Pastinya saya akan pikul tanggungjawab ini,” katanya.

“Apa sahaja yang bakal berlaku dari segi keputusan – sama ada kami menang, kalah atau seri – apa sahaja yang terjadi... tanggungjawab itu tetap terletak di bahu saya.”

Diasak pertanyaan mengenai kemungkinan dipecat dalam beberapa hari mendatang, Carrick berkata:

“Saya sangat faham situasi ini. Sejujurnya, saya tidak harapkan apa-apa secara khusus. Saya akan teruskan tugas seperti biasa, dan saya sangat sayangkan tempat (kelab) ini.

“Saya sentiasa lakukan apa yang saya rasakan terbaik buat kelab ini, tidak kira apa juga keputusan yang diambil.”

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Bekas Duta Amiriah Arab Bersatu (UAE) ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Cik Lana Nusseibeh, 48 tahun, yang berketurunan Palestin, menyertai persaingan menggantikan Setiausaha Agung PBB, Encik António Guterres. Beliau mendapat sokongan negara-negara Teluk dan Palestin, namun pencalonannya dibayangi kontroversi mengenai hubungan UAE dengan Israel serta dakwaan negara itu membekalkan senjata kepada kumpulan separa tentera di Sudan. Sekiranya berjaya, beliau bakal menjadi wanita pertama menerajui badan dunia itu.

Diplomat UAE berdarah Palestin muncul calon utama jawatan Setiausaha Agung PBB

Oct 26, 2026 | 12:12 PM
Encik Yusof Abdul Lateef dan Cik Nur Wildani Juraimi masing-masing menerima Pingat Pujian dan Pingat Belia sempena Persidangan dan Anugerah Parti Tindakan Rakyat 2026 di Ekspo Singapura pada 25 Oktober.

Keinginan cipta perubahan dalam kehidupan insan jadi pendorong dua aktivis PAP

Oct 25, 2026 | 11:27 PM
Pakar Tentera 2 (ME2) Muhammad Nor Farid Shamsudin bergambar di hadapan Kenderaan Pemulihan Beroda (WRV) di Kem Tilpal semasa Latihan Wallaby (2026) di Kawasan Latihan Shoalwater Bay, Queensland, Australia, pada 25 Oktober. Kenderaan tersebut digunakan untuk menunda kenderaan yang mengalami kerosakan di lapangan kembali ke bengkel penyenggaraan sekiranya pembaikan tidak dapat dilakukan dengan selamat di lokasi.

Pikul tanggungjawab pastikan aset kenderaan beroda siap operasi dalam Latihan Wallaby

Oct 25, 2026 | 6:00 PM
Persidangan dan Anugerah Parti Tindakan Rakyat (PAP) 2026, PM Wong, tangani kos, jamin pekerjaan baik

Pemerintah sedia agenda bantu rakyat tangani kos, jamin pekerjaan baik

Oct 25, 2026 | 11:50 AM
Dapatan Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI) menerusi interaksi dengan lebih 2,000 belia dan ibu bapa mendapati sebahagian besar mereka menyokong pendekatan berperingkat terhadap akses media sosial, berdasarkan kumpulan usia kanak-kanak.

Ibu bapa, belia sokong akses media sosial diberi ikut usia kanak-kanak

Oct 24, 2026 | 1:14 PM
tenaga nuklear Singapura, jaminan tenaga, sumber rendah karbon

Tenaga nuklear potensi kukuh jaminan bekalan elektrik, sumber rendah karbon

Oct 24, 2026 | 5:30 AM
Bagi bekas pesakit barah buah pinggang, Faiz Ihsan Mohamad Sofian, kucing comel peliharaannya bertindak sebagai penyembuh duka. Sesi interaksi bersama haiwan peliharaan itu berupaya meredakan rasa sakit dan muntah ekoran kesan sampingan kemoterapi yang meragut masa kecilnya suatu ketika dahulu.

Bekas pesakit barah semasa kanak-kanak kini bawa harapan kepada pesakit cilik

Oct 26, 2026 | 5:00 AM
Program Sembang² Santunan Emas bersama Ustaz Mohamed Fatris Bakaram bersama Puan Siti Mariam Mohd Salim (Terapis Utama, Private Space Medical) dan Puan Halijah Jantan (Ketua Kejururawatan, Rumah Jagaan NTUC Health Tampines) yang bakal diadakan pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di Masjid Al-Muttaqin

Sembang-Sembang Santunan Emas

Oct 20, 2026 | 5:24 PM
Gambaran artis dijana kecerdasan buatan (AI) mengenai terowong dasar laut yang dirancang untuk menghubungkan Pulau Tekong ke tanah besar Singapura.

Pelan peluasan tanah masa depan: Terowong dasar laut ke Tekong, pulau barat baharu dirancang

Aug 23, 2026 | 9:30 PM
Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee, berucap dalam Siri Penceramah Terkemuka NUS 120 di Universiti Nasional Singapura (NUS) pada 21 Mei.

Semua pelajar institut pengajian tinggi akan belajar kemahiran AI mulai 2027 

May 21, 2026 | 6:06 PM

Meskipun Carrick berjaya membawa United bangkit ke tangga ketiga musim lalu selepas menggantikan Ruben Amorim, mereka sekadar mencatat dua kemenangan daripada 12 perlawanan dalam semua kejohanan musim ini.

Kekalahan pada 25 Oktober itu menyaksikan United hanya mengumpul tujuh mata daripada lapan aksi liga, sekali gus berada hanya satu mata di atas zon penyingkiran – rekod terburuk mereka pada peringkat musim sebegini sejak kempen 1986-87.

Sebahagian besar penyokong bersimpati dengan nasib Carrick, sambil melaungkan sorakan ‘It’s Carrick you know!’ pada lewat perlawanan.

Namun, sebaik sahaja pengendali berusia 45 tahun itu meletakkan tangan di dada lalu beredar memasuki terowong stadium selepas tamat perlawanan, laungan sokongan itu bertukar menjadi sorakan cemuhan yang ditujukan kepada barisan pemain.

Cara para penyokong berdepan dengan kekalahan itu hampir sama pedih dengan keputusan di papan mata.

Penyokong Bournemouth berulang kali menyindir Carrick dengan melaungkan sorakan “anda akan dipecat esok pagi”, tatkala ribuan peminat United mula berpusu-pusu meninggalkan stadium sebelum wisel penamat dibunyikan.

Bekas pemain sayap United, Ashley Young, menyifatkan persembahan itu sebagai petanda bahawa barisan pemain tidak lagi mengendahkan arahan pengurus mereka.

“Penyokong tetap berdiri di belakangnya dan memberi sokongan kerana beliau seorang legenda kelab,” kata Young.

“Namun, pemain di atas padang langsung tidak menunjukkan apa-apa. Mereka tidak berlari, tidak kelihatan seperti satu pasukan. Hari ini jelas kelihatan seolah-olah mereka sudah berputus asa.”

Tekanan ke atas Carrick kian memuncak menyusuli keputusannya merehatkan kapten pasukan, Bruno Fernandes, di bangku simpanan hanya empat hari selepas pemain itu secara terbuka mengkritik taktik United susulan kekalahan memalukan 4-1 kepada Como dalam aksi Liga Juara-Juara.

Sebelum perlawanan bermula, Carrick menegaskan bahawa keputusan merehatkan Fernandes itu adalah keputusan “taktikal semata-mata”.

Gol ketiga perlawanan menggambarkan kecelaruan yang melanda pasukan.

Selepas United hilang penguasaan bola, penjaga gol Senne Lammens meluru keluar dari kawasannya namun tersilap percaturan ketika cuba memintas hantaran jauh lawan, sekali gus membolehkan Evanilson melambungkan bola ke dalam gawang yang dibiarkan kosong.

Jaringan itu menjadi gambaran tepat buat aksi hambar United petang itu – kucar-kacir, rapuh, dan mudah dibolosi berikutan kelemahan sendiri.

Carrick kelihatan sebak apabila ditanya mengenai sokongan padu para peminat terhadapnya sejurus perlawanan tamat.

Beliau bagaimanapun menolak andaian bahawa lambaian serta tepukannya bagi penyokong selepas wisel penamat merupakan tanda perpisahan, sambil menegaskan ia “hanyalah tanda penghargaan buat peminat atas sokongan yang mereka berikan kepada saya”.

Pengurus Bournemouth, Marco Rose, turut meluahkan rasa simpati terhadap nasib yang menimpa rakan sejawatnya tu.

“Saya amat memahami perasaan rakan-rakan saya,” katanya. 

“Kami hanyalah manusia biasa, dan kami sentiasa cuba melakukan tugas kami sebaik mungkin. Hakikatnya, tugas ini tidak mudah buat kami, dan saya faham perasaan Michael.” – Reuters. 

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Tekanan kian membara: Man U wajib kutip tiga mata apabila bertemu BournemouthOct 25, 2026 | 5:30 AM
Carrick dikecam selepas Man U kalah lawan ComoOct 22, 2026 | 1:04 PM
bola sepakManchester Unitedbournemouthepl