Mantan pengurus Romania meninggal dunia 5 hari selepas letak jawatan
Apr 8, 2026 | 2:15 PM
Ketua jurulatih Romania, Mircea Lucescu, meninggal dunia pada usia 80 tahun, lima hari selepas meletak jawatan. - Foto AFP
LONDON: Pengurus legenda Mircea Lucescu telah meninggal dunia pada usia 80 tahun, lima hari selepas meletak jawatan sebagai ketua jurulatih Romania.
Lucescu meletak jawatan pada 2 April selepas jatuh sakit sebelum memulakan sesi latihan.
