MANCHESTER: Dibebani pergolakan dalaman dan mencatat permulaan liga terburuk mereka dalam beberapa dekad, Manchester United akan menjadi tuan rumah kepada Bournemouth dengan misi menamatkan kemarau kemenangan dalam tujuh perlawanan berturut-turut bagi meredakan spekulasi mengenai satu lagi pertukaran pengurus pada pertengahan musim.

Pasukan bimbingan Michael Carrick kini berada di tangga ke-13 Liga Perdana England (EPL) dan berisiko jatuh ke kelompok tiga terbawah sekiranya keputusan perlawanan tersebut tidak memihak kepada mereka.

Di bahagian teratas carta EPL pula, Manchester City berhasrat meneruskan permulaan musim yang sempurna apabila bertandang ke Aston Villa, meskipun terdapat keraguan mengenai masa depan kelab itu dalam saingan liga tertinggi England.

Brighton yang menduduki tempat ketiga menyimpan impian untuk mencabar kejuaraan liga di luar jangkaan, tetapi mereka bakal berdepan ujian getir apabila bertandang ke Liverpool.

United merosot ke tahap baharu yang membimbangkan selepas memulakan musim dengan buruk, termasuk dibelasah 4-1 oleh Como, pasukan yang membuat penampilan sulung dalam Liga Juara-Juara, pada 22 Oktober.

Kapten Bruno Fernandes mengkritik pendekatan taktikal pengurusnya yang dianggap terlalu pasif selepas perlawanan itu, sambil menegaskan bahawa United perlu bermain dengan lebih “berani”.

Namun, Carrick yang memohon maaf kepada penyokong yang sanggup ke Italy, membalas kritikan itu dengan menyalahkan pemainnya kerana tidak berlari dan meliputi kawasan permainan yang mencukupi.

“Apa jua sistem yang anda gunakan, apa jua taktikal yang anda terapkan, jika anda tidak berlari ke hadapan dan tidak berlari kembali ke belakang, anda tidak akan menang,” kata bekas pemain tengah United itu.

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Kenyataan tegas tersebut dibuat hanya seminggu selepas pemain pertahanan Lisandro Martinez mengkritik lembaga pengarah kelab kerana tidak melaburkan wang yang mencukupi dalam pasaran perpindahan pemain.

United hanya mengutip tujuh mata daripada tujuh perlawanan pertama mereka, pencapaian terendah sejak era EPL bermula.

Selepas pemergian Erik ten Hag dan Ruben Amorim dalam tempoh dua musim lalu, United berdepan satu lagi musim peralihan melainkan Carrick mampu memulihkan keadaan dengan segera.

Pengendali Manchester City, Enzo Maresca, menjadi pengurus pertama yang memenangi tujuh perlawanan pertamanya dalam EPL ketika mengendalikan sebuah kelab baharu.

Namun, segala pencapaian itu mungkin tidak bermakna sekiranya City gagal dalam rayuan mereka selepas didapati bersalah atas lebih daripada 100 pelanggaran peraturan kewangan EPL.

Pasukan bimbingan Maresca akan bertandang ke Aston Villa pada 24 Oktober dengan harapan memperbaiki rekod buruk mereka kebelakangan ini di Birmingham.

City tewas dalam tiga kunjungan terakhir mereka ke Villa Park dan kini bakal berdepan lawan yang kembali menunjukkan prestasi cemerlang selepas skuad kendalian Unai Emery mengalami rombakan dalam pasaran perpindahan pemain.

Villa telah memenangi lima perlawanan dan seri sekali daripada enam perlawanan terakhir mereka dalam semua kejohanan. – Agensi berita

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