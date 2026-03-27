Mbappe bakar semangat Perancis tewaskan Brazil
Meski beraksi dengan 10 pemain, Perancis tunjuk ketahanan luar biasa, raih kemenangan 2-1 dalam perlawanan persahabatan
Mar 27, 2026 | 12:43 PM
Kylian Mbappe (dua dari kiri) terus menunjukkan kehebatannya sebagai kapten Perancis, membuka jaringan dan memimpin pasukannya meraih kemenangan penting ke atas Brazil meski hanya dengan 10 pemain. - Foto REUTERS
BOSTON: Perancis memulakan persediaan mereka untuk Piala Dunia dengan gaya meyakinkan apabila Kylian Mbappe memberi inspirasi kepada pasukan negaranya untuk meraih kemenangan 2-1 ke atas Brazil dalam satu perlawanan persahabatan pada 26 Mac, meskipun Perancis bermain dengan 10 orang sejak awal separuh masa kedua.
Kapten Mbappe, yang tidak menunjukkan sebarang tanda masalah lutut yang mengganggunya sejak beberapa minggu kebelakangan ini, membuka jaringan pada separuh masa pertama, manakala Hugo Ekitike menambah jaringan gol selepas Dayot Upamecano dibuang padang 10 minit selepas separuh masa kedua bermula.
