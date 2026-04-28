New York buka zon percuma peminat Piala Dunia, gelanggang tenis tukar jadi pentas bola sepak
Apr 28, 2026 | 3:53 PM
Datuk Bandar New York City, Zohran Mamdani, mengumumkan beberapa perancangan untuk memastikan pengalaman Piala Dunia yang bakal berlangsung pada Jun dimampui oleh ramai. - Foto EPA
NEW YORK: Gelanggang yang selama ini sinonim dengan kejohanan tenis Terbuka Amerika Syarikat bakal bertukar wajah daripada sukan tenis kepada bola sepak, sempena pertandingan Piala Dunia 2026.
Datuk Bandar New York Zohran Mamdani mengumumkan bahawa lokasi di Queens itu akan menjadi zon peminat Piala Dunia terbesar daripada lima lokasi percuma yang dirancang di seluruh bandar tersebut.
