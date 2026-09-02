LONDON: Liga Perdana England (EPL) sekali lagi memecahkan rekod perbelanjaan musim panas buat musim kedua berturut-turut, dengan kelab divisyen tertinggi England membelanjakan sekitar £3.46 bilion ($5.95 bilion).

Urusan membeli pemain terus rancak sehingga beberapa jam terakhir jendela pemindahan pada 1 September, dengan sejumlah lagi urus niaga bernilai besar dimuktamadkan sebelum tarikh akhir 11 malam.

Manchester City melengkapkan perbelanjaan mereka dengan mendapatkan pemain tengah Argentina, Enzo Fernandez, dari Chelsea pada 1 September dengan nilai pemindahan yang dilaporkan £125 juta, sekali gus menyamai rekod pemindahan Britain.

Mereka turut membawa masuk pemain sayap Senegal, Iliman Ndiaye, dari Everton dengan nilai sekitar £65 juta.

Musim panas lalu, jumlah perbelanjaan keseluruhan 20 kelab EPL buat kali pertama melepasi paras £3 bilion. Lima tahun lalu, jumlah itu hanya sekitar £1.13 bilion.

Selain Fernandez, tiga lagi pemindahan sepanjang tempoh pemindahan kali ini melibatkan bayaran melebihi £100 juta.

Tiga pemain sahaja menelan kos keseluruhan £333 juta.

City membayar £116 juta untuk mendapatkan pemain tengah Elliot Anderson dari Nottingham Forest; Morgan Rogers berpindah dari Aston Villa ke Chelsea dengan nilai £117 juta; manakala Tottenham Hotspur memecahkan rekod pemindahan kelab itu untuk membawa masuk Sandro Tonali dari Newcastle United dengan bayaran yang boleh mencecah £100 juta.

Pada 31 Ogos, Liverpool bersetuju membayar £107 juta kepada Paris St Germain (PSG) bagi mendapatkan penyerang Perancis, Bradley Barcola.

Nilai keseluruhan pemindahan itu berpotensi meningkat sehingga £123 juta.

Daripada 11 pemindahan termahal dalam sejarah EPL, empat daripadanya – Fernandez, Anderson, Rogers dan Barcola – berlaku pada musim panas ini.

Penguasaan kuasa beli kelab EPL berbanding pesaing mereka di Eropah semakin jelas.

Hanya pemindahan Yan Diomande dari Leipzig ke Real Madrid, dan Anthony Gordon dari Newcastle ke Barcelona melibatkan bayaran melebihi £60 juta.

Malah, kelab yang baru dinaikkan ke EPL, Ipswich Town, juga membelanjakan lebih banyak wang untuk memperkuatkan skuad mereka berbanding Barcelona, AC Milan dan Juventus.

Villa turut mengumumkan pemain ke-11 yang mereka rekrut dalam tempoh pemindahan kali ini apabila menandatangani pemain sayap Senegal, Ibrahim Mbaye, dari PSG dengan nilai £47 juta.

Newcastle pula membayar £51.4 juta untuk mendapatkan penyerang Matias Fernandez-Pardo dari Lille.

Kecenderungan kelab EPL untuk membeli pemain daripada pesaing liga itu sendiri juga semakin meningkat.

Sekitar 38 peratus urus niaga melibatkan pemindahan antara kelab EPL, berbanding 30 peratus pada musim panas lalu.

City muncul sebagai kelab paling banyak berbelanja dengan jumlah £458 juta sedang pengurus baharu, Enzo Maresca, membentuk skuad pertamanya.

Chelsea turut berbelanja besar, dengan £349 juta dibelanjakan bagi menyokong pengurus baharu mereka, Xabi Alonso.