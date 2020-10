PASUKAN floorball wanita negara menang besar di Anugerah Sukan Singapura (SSA) 2020 pada Rabu malam (28 Oktober), membolot dua anugerah.

Pasukan itu, yang meraih pingat emas di Sukan Sea 2019 Filipina pada Disember tahun lalu, diiktiraf Pasukan Terbaik (Sukan Berpasukan).

Jurulatih pasukan floorball wanita Louise Khng pula dinobat Jurulatih Terbaik tahun ini.

Khng, 37 tahun, sekali gus menjadi jurulatih wanita pertama merangkul anugerah itu sejak ia diperkenalkan pada 1967.

SSA merupakan anugerah sukan tahunan paling berprestij dan eksklusif di Singapura. Ia mengiktiraf pencapaian cemerlang atlet Singapura di peringkat nasional dan antarabangsa.

Sebanyak 12 anugerah disampaikan malam ini.

Anugerah tahun ini, yang dianjurkan Majlis Olimpik Nasional Singapura (SNOC) dan Sport Singapore (SportSG) dengan sokongan Tote Board Group, diadakan dalam majlis tertutup di Hab Sukan Singapura dan disiarkan secara langsung di laman Facebook SNOC.

Speaker Parlimen dan presiden SNOC, Encik Tan Chuan-Jin dan Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia, Encik Edwin Tong, turut hadir menyampaikan anugerah.

Atlet sukan cue, Peter Edward Gilchrist dan atlet boling, Cherie Tan, membawa pulang anugerah tertinggi, masing-masing digelar Atlet Lelaki Terbaik dan Atlet Wanita Terbaik tahun ini.

ANUGERAH SUKAN SINGAPURA 2020

Atlet Lelaki Terbaik

Peter Edward Gilchrist (Sukan cue)

Atlet Wanita Terbaik

Cherie Tan (Boling)

Atlet Remaja Lelaki Terbaik

Koen Pang (Tenis Meja)

Atlet Remaja Wanita Terbaik

Amita Marie Nicolette Berthier (Lawan pedang)

Jurulatih Terbaik

Louise Khng (Floorball)

Pasukan Terbaik (Sukan Berpasukan)

Pasukan floorball wanita

Pasukan Terbaik (Acara)

Pasukan renang wanita gaya bebas 4x200 meter (Sukan Sea 2019)

Pasukan Atlet Remaja Lelaki/Wanita (Acara)

Pasukan beregu tenis meja lelaki (Sukan Sea 2019)

Foto Sukan Terbaik

Foto perenang Singapura Teong Tzen Wei mengalahkan juara bertahan Joseph Schooling dalam acara gaya kupu-kupu lelaki 50 meter di Sukan Sea 2019 Filipina oleh Andy Chua

Kisah Sukan Paling Berinspirasi

“Heroes are found on all types of wheels” oleh Rohit Brijnath dari The Straits Times

Acara Sukan Terbaik (Antarabangsa)

Piala Juara-Juara Antarabangsa Singapura AIA 2019

Acara Sukan Terbaik (Tempatan)

Maraton Standard Chartered Singapura 2019