Pasukan Switzerland Lugano bangkit dari kesedihan untuk jadi juara 3x3
Tewas mengejut 18-17 kepada pasukan S’pura sehari sebelum itu
Mar 30, 2026 | 1:50 PM
Westher Molteni daripada pasukan Lugano menjaringkan bola semasa final bola keranjang 3x3.EXE Super Premier pada 29 Mac di Sengkang Grand Mall. - Foto ST
Sejurus selepas Bikramjit Gill menjaringkan bola penentu untuk merangkul kemenangan 21-15 ke atas Utsunomiya Brex dari Jepun dalam final 3x3.EXE Super Premier pada 29 Mac, pasukan Lugano saling berpelukan.
Laungan Gill kemudian bergema di seluruh pusat beli-belah tiga tingkat Sengkang Grand Mall, apabila lebih 150 penonton dan orang yang lalu-lalang di situ memberi tepukan dan sorakan.
