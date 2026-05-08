Topic followed successfullyGo to BHku
Pelajar ITE Kolej Central turut rasa bahang Piala Dunia
Pelajar ITE Kolej Central turut rasa bahang Piala Dunia
Acara turut dapat pengiktirafan Buku Rekod S’pura sebagai kejohanan bola sepak 7 sepasuk terbesar di negara ini; tiga pelajar terbaik bakal diberi peluang lawat kelab bola sepak Eropah atau Asia
May 8, 2026 | 8:10 PM
Pelajar ITE Kolej Central turut rasa bahang Piala Dunia
Sorakan gemuruh daripada tepi padang, semangat mewakili negara dan jiwa daya saing yang membara telah mencetuskan pengalaman yang tidak dapat dilupakan bagi pelajar Institut Pendidikan Teknikal (ITE) Kolej Central apabila mereka menyertai satu kejohanan bola sepak bertemakan Piala Dunia 2026.
Kejohanan tersebut melibatkan 48 pasukan yang terdiri daripada 480 pemain daripada ITE Kolej Central, dengan setiap pasukan ‘mewakili’ pasukan negara yang bertanding dalam Piala Dunia.
Laporan berkaitan
Piala Dunia: Dari tenis ke bola sepak, New York lancar zon peminat percumaApr 28, 2026 | 3:53 PM
Dua beradik dalami pengajaran khas, teruskan legasi keluarga pendidikMay 4, 2026 | 5:30 AM