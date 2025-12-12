Pemenang perlumbaan pecut 100 meter lelaki Sukan SEA, Puripol Boonson, yang baru berusia 19 tahun, mendapat ciuman daripada ibunya, Supawadee Makkaphon. Pelari muda tersebut mencipta sejarah apabila beliau menjadi pelari Asia Tenggara pertama yang berlari bawah 10 saat semasa saringan 100 meter dengan masa 9.94 saat. - Foto AFP