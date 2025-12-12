SPH Logo mobile
Sukan
Pelari pecut Thai cipta sejarah dengan rekod bawah 10 saat

Dec 12, 2025 | 6:17 PM
Sukan SEA, 100m, Puripol Boonson
Jurugambar mengelilingi pelari pecut Thailand, Puripol Boonson, dan ibunya selepas majlis penyampaian pingat. Beliau memenangi pingat emas perlumbaan akhir 100 meter dengan catatan masa 10 saat. - Foto BH oleh KHALID BABA

Jurugambar mengelilingi pelari pecut Thailand, Puripol Boonson, 19 tahun dan ibunya selepas majlis penyampaian pingat.

Beliau memenangi pingat emas di perlawanan akhir 100 meter dengan catatan masa 10 saat.

Sebelum itu, di Stadium Nasional Suphachalasai di Bangkok, Thailand, pada 11 Disember, pelari muda tersebut mencipta sejarah apabila beliau menjadi pelari Asia Tenggara pertama yang berlari bawah 10 saat semasa saringan 100 meter dengan masa 9.94 saat.

