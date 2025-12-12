Pemenang perlumbaan pecut 100 meter lelaki Sukan SEA, Puripol Boonson, yang baru berusia 19 tahun, mendapat ciuman daripada ibunya, Supawadee Makkaphon. Pelari muda tersebut mencipta sejarah apabila beliau menjadi pelari Asia Tenggara pertama yang berlari bawah 10 saat semasa saringan 100 meter dengan masa 9.94 saat. - Foto AFP
Jurugambar mengelilingi pelari pecut Thailand, Puripol Boonson, dan ibunya selepas majlis penyampaian pingat. Beliau memenangi pingat emas perlumbaan akhir 100 meter dengan catatan masa 10 saat. - Foto BH oleh KHALID BABA
Jurugambar sedia merakam perlumbaan final 100 meter lelaki yang dimenangi pelumba tuan rumah, Puripol Boonson, pada 11 Disember. - Foto BH oleh KHALID BABA
Jurugambar mengelilingi pelari pecut Thailand, Puripol Boonson, 19 tahun dan ibunya selepas majlis penyampaian pingat.
Beliau memenangi pingat emas di perlawanan akhir 100 meter dengan catatan masa 10 saat.
Sebelum itu, di Stadium Nasional Suphachalasai di Bangkok, Thailand, pada 11 Disember, pelari muda tersebut mencipta sejarah apabila beliau menjadi pelari Asia Tenggara pertama yang berlari bawah 10 saat semasa saringan 100 meter dengan masa 9.94 saat.