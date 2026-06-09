Pemain AS sedia rebut peluang Piala Dunia sekali dalam kerjaya

Pemain AS sedia rebut peluang Piala Dunia sekali dalam kerjaya

Pemain AS sedia rebut peluang Piala Dunia sekali dalam kerjaya Amerika, yang jadi tuan rumah Piala Dunia 2026 akan menentang Paraguay pada 12 Jun dalam perlawanan pembukaan

IRVINE: Kapten pasukan bola sepak Amerika Syarikat, Tim Ream, menggesa rakan sepasukannya supaya sanggup menerima tekanan Piala Dunia di tempat sendiri pada 8 Jun.

Ream menyatakan kejohanan itu merupakan peluang hanya sekali dalam kerjaya menjelang perlawanan pembukaan mereka menentang Paraguay pada 12 Jun.

Bercakap di tempat latihan di Irvine, California, pemain pertahanan itu berkata pasukan tuan rumah menyedari jangkaan yang menyelubungi mereka tetapi menegaskan bahawa pemain meletakkan tuntutan terbesar ke atas diri mereka sendiri.

“Ini adalah peluang sekali dalam kerjaya,” kata Ream semasa sidang akhbar sebelum sesi latihan yang menarik lebih daripada 5,000 peminat di selatan California.

“Lebih banyak jangkaan, lebih banyak tekanan, tetapi pada masa yang sama, kami perlu menikmatinya.

“Tiada siapa yang meletakkan lebih banyak jangkaan dan lebih banyak tekanan ke atas kami daripada diri kami sendiri,” jelasnya.

Amerika, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Canada dan Mexico, akan memulakan kempen di hadapan penyokong mereka – peristiwa yang digambarkan oleh beberapa pemain sebagai sesuatu yang emosional dan memotivasikan.

Ream, salah seorang pemain paling berpengalaman dalam skuad, berkata beliau telah menggalakkan rakan sepasukan yang lebih muda supaya menerima cabaran ini dan bukannya terkesan dengannya.

Penyerang, Folarin Balogun, berkata mewakili Amerika dalam kejohanan Piala Dunia di tempat sendiri membawa makna yang istimewa selepas perjalanan antarabangsanya.

“Saya rasa perjalanan individu saya agak berliku sekarang,” kata Balogun, yang dilahirkan di Brooklyn dan berpindah ke London ketika dia baru berusia sebulan.

“Peluang untuk mewakili negara saya di hadapan penonton di tempat sendiri akan menjadi sesuatu yang istimewa untuk saya, untuk keluarga saya, untuk rakan-rakan saya dan untuk pasukan,” tambahnya.

Penyerang, Ricardo Pepi, berkata rakan-rakan sepasukan cuba menganggap kejohanan itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk mewakili negara, keluarga mereka dan antara satu sama lain.

“Pada akhirnya, kami melihat ini sebagai peluang yang hebat kerana dapat bermain di hadapan negara kami, di hadapan rakyat kami.

“Memang ada sedikit tekanan tetapi kami melihatnya lebih sebagai peluang,” kata Pepi.

Penjaga gol, Matt Freese, berkata saat itu adalah hasil kerja bertahun-tahun tetapi tanpa jaminan.