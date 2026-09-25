TOKYO: Gan Ching Hwee melengkapkan hatrik pingat Team Singapore dalam acara renang dengan memenangi pingat perak dalam acara 800 meter gaya bebas wanita dengan catatan 8 minit 26.25 saat pada 25 September.

Perenang berusia 23 tahun itu turut memperbaiki rekod kebangsaan terdahulu iaitu 8:29.56, yang dicatat menerusi 800 meter pertamanya dalam acara 1,500 meter pada 20 September di Pusat Akuatik Tokyo.

Sementara itu, wakil China, Li Bingjie, mengekalkan pingat emas acara 800 meter dengan catatan 8:24.02, manakala wakil Jepun, Ichika Kajimoto, meraih gangsa dengan masa 8:27.37.

Gan sebelum ini memenangi pingat perak dalam acara 1,500 meter dan 400 meter gaya bebas wanita – sambil turut memecahkan rekod kebangsaan terdahulu dalam kedua-dua acara tersebut.

Pencapaiannya dalam acara 800 meter menjadikannya perenang Singapura pertama yang meraih tiga pingat individu di Sukan Asia sejak Joseph Schooling.

Elaine Sng dan Junie Sng turut memenangi tiga pingat individu masing-masing pada Sukan Asia 1974 dan 1978, manakala Patricia Chan meraih lima pingat pada 1970.

Tiga pingat Gan membantu pasukan renang negara mengatasi pencapaian mereka di Sukan Asia terakhir di China tiga tahun lalu, di mana mereka hanya meraih satu pingat perak menerusi Teong Tzen Wei dalam acara 50 meter kuak lentang lelaki.

Berikutan persaraan juara Olimpik, Schooling pada 2024, langkah mengejut pakar kuak dada Letitia Sim untuk menggantung gogalnya pada Mei, dan keputusan adik-beradik Quah – Ting Wen, Zheng Wen dan Jing Wen – untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat pascasiswazah, perenang kebangsaan kini berada dalam fasa peralihan.

Mereka telah menunjukkan prestasi yang boleh dipuji dengan 25 penyertaan peringkat akhir, enam rekod kebangsaan dan 17 rekod peribadi terbaik.

Ini berbanding 32 penyertaan peringkat akhir, lima rekod kebangsaan dan 14 rekod terbaik peribadi pada 2023.