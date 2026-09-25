TOKYO: Gan Ching Hwee melengkapkan hatrik pingat Team Singapore dalam acara renang dengan memenangi pingat perak dalam acara 800 meter gaya bebas wanita dengan catatan 8 minit 26.25 saat pada 25 September. 

Perenang berusia 23 tahun itu turut memperbaiki rekod kebangsaan terdahulu iaitu 8:29.56, yang dicatat menerusi 800 meter pertamanya dalam acara 1,500 meter pada 20 September di Pusat Akuatik Tokyo.

Sementara itu, wakil China, Li Bingjie, mengekalkan pingat emas acara 800 meter dengan catatan 8:24.02, manakala wakil Jepun, Ichika Kajimoto, meraih gangsa dengan masa 8:27.37.

Gan sebelum ini memenangi pingat perak dalam acara 1,500 meter dan 400 meter gaya bebas wanita – sambil turut memecahkan rekod kebangsaan terdahulu dalam kedua-dua acara tersebut. 

Pencapaiannya dalam acara 800 meter menjadikannya perenang Singapura pertama yang meraih tiga pingat individu di Sukan Asia sejak Joseph Schooling.

Elaine Sng dan Junie Sng turut memenangi tiga pingat individu masing-masing pada Sukan Asia 1974 dan 1978, manakala Patricia Chan meraih lima pingat pada 1970.

Tiga pingat Gan membantu pasukan renang negara mengatasi pencapaian mereka di Sukan Asia terakhir di China tiga tahun lalu, di mana mereka hanya meraih satu pingat perak menerusi Teong Tzen Wei dalam acara 50 meter kuak lentang lelaki.

Berikutan persaraan juara Olimpik, Schooling pada 2024, langkah mengejut pakar kuak dada Letitia Sim untuk menggantung gogalnya pada Mei, dan keputusan adik-beradik Quah – Ting Wen, Zheng Wen dan Jing Wen – untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat pascasiswazah, perenang kebangsaan kini berada dalam fasa peralihan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Sekiranya terdapat bukti bahawa seorang pegawai telah menggunakan maklumat bukan awam untuk membuat pembelian hartanah bagi faedah peribadi, kes tersebut akan dirujuk kepada pihak polis untuk siasatan lanjut, kata Divisyen Perkhidmatan Awam (PSD) pada 25 September.

Pemerintah teliti sama ada penjawat awam salah laku beli rumah dekat stesen MRT sebelum diumum

Sep 25, 2026 | 6:30 PM
Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) berkata harga $2.18 juta yang disenaraikan bagi flat di 93B Telok Blangah Street 31 “jauh lebih tinggi” berbanding jualan setanding di kawasan itu.

HDB kaji semula skim flat ‘jumbo’ susulan disenarai jual $2.18j

Sep 25, 2026 | 3:51 PM
Ng Chye Huay (kiri) dihadapkan dengan enam tuduhan di bawah Akta Ketenteraman Awam, manakala S. Suraendher Kumarr didakwa atas peranannya dalam tiga perhimpunan yang menyalahi undang-undang.

2 didakwa dalam kes berasingan atas dakwaan perhimpunan awam tanpa kebenaran

Sep 25, 2026 | 4:04 PM
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (kiri), bersama Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (kanan), menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Johor di Kota Iskandar.

Pembangunan Johor mesti seiring keperluan jalan, sekolah dan kemudahan

Sep 25, 2026 | 3:14 PM
Saiyidah Aisyah Rafaee, lahir, bayi

Atlet dayung S’pura Saiyidah Aisyah selamat lahirkan cahaya mata sulung di Boston

Sep 25, 2026 | 11:54 AM
pulau ubin, kampung, rumah pusaka, shahir majid

Ejen hartanah buka pintu rumah pusaka keluarga di Pulau Ubin, kongsi nostalgia hidup kampung

Sep 25, 2026 | 10:47 AM
kedai roti perata, Srisun Express, CPF pekerja

Rangkaian kedai roti perata Srisun Express hadapi tuduhan gagal bayar CPF pekerja

Sep 24, 2026 | 5:07 PM
Pengasas Love Aid Singapore, Encik Gilbert Goh (tengah), melawat Hospital Pemerintah Jenin di Tebing Barat pada Ogos.

Love Aid Singapore batal rancangan kerjasama dengan Hospital Al-Awda di Gaza

Sep 23, 2026 | 10:17 PM
Bechi atau Moch Subchi Azal Tsani dirakam menghadiri satu acara awal tahun 2026 ini oleh wartawan BBC yang menyamar ketika menjalankan siasatan.

Guru pesantren Indonesia dibebaskan awal selepas jalani kurang separuh hukuman

Sep 22, 2026 | 4:21 PM
dermasiswa, Politeknik Republic, Cheekies Enterprise

Dulu penerima, kini penderma: Pengasas Cheekies sumbang dermasiswa $10,000

Sep 11, 2026 | 5:58 PM

Mereka telah menunjukkan prestasi yang boleh dipuji dengan 25 penyertaan peringkat akhir, enam rekod kebangsaan dan 17 rekod peribadi terbaik.

Ini berbanding 32 penyertaan peringkat akhir, lima rekod kebangsaan dan 14 rekod terbaik peribadi pada 2023.

Di peringkat antarabangsa, China meneruskan penguasaan mutlak mereka dalam kolam renang, manakala tuan rumah Jepun berjaya pulih daripada persaingan yang mengecewakan sebelum ini untuk merampas semula tempat kedua daripada Korea Selatan.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Perenang Gan Ching Hwee catat sejarah raih perak 1,500m gaya bebas di Sukan AsiaSep 20, 2026 | 6:56 PM
Perenang Tedd Chan cipta rekod kebangsaan bawah 25 saat pada acara kelayakan Sukan AsiaSep 22, 2026 | 2:44 PM
Piala Asiarenangtokyo