Skuad Lions menerima tamparan hebat menjelang Piala Asia 2027 apabila pemain pertahanan kiri, Nur Adam Abdullah, terpaksa diketepikan akibat kecederaan lutut yang serius.

Pemain pertahanan yang kental itu mengalami kecederaan koyak ligamen krusiat anterior (ACL) pada lutut kanannya dan dijangka terlepas sebahagian besar musim 2026-27, menurut pengumuman kelabnya, Lion City Sailors, di media sosial pada 12 Oktober.

Beliau mengalami kecederaan tersebut semasa perlawanan Liga Perdana Singapura (SPL) di Stadium Jalan Besar pada hari sebelumnya, di mana Sailors mencatatkan kemenangan 6-1 ke atas Young Lions.

Pemain berusia 25 tahun itu terjatuh akibat terjahan oleh kapten Young Lions, Andy Reefqy, pada masa kecederaan dan dilihat memegang lutut kanannya.

Kecederaan koyak ACL biasanya memerlukan tempoh pemulihan sekurang-kurangnya enam bulan.

Kelab itu, yang menyatakan rasa amat kecewa kerana terpaksa membuat pengumuman tersebut, menambah: “Keluarga Sailors sentiasa menyokong anda, Nur Adam. Semoga anda kembali pulih dengan kuat.”

Nur Adam merupakan pemain tetap di barisan pertahanan pasukan kendalian jurulatih Gavin Lee sepanjang 2026, dengan mencatatkan 639 minit permainan dalam sembilan perlawanan merangkumi Kejohanan Asean pada Julai dan Ogos serta Piala Asean Fifa yang julung kali diadakan pada September dan Oktober.

Pasukan Lions diletakkan dalam Kumpulan D bersama Australia, Iraq dan Tajikistan bagi kejohanan Piala Asia yang akan berlangsung dari 7 Januari hingga 5 Februari di Arab Saudi.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Tuanku Muhriz, Majlis Raja-Raja, kemelut takhta Negeri Sembilan

Kemelut N. Sembilan: Tuanku Muhriz tidak akan hadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja

Oct 12, 2026 | 6:19 PM
Menteri Pengangkutan Malaysia, Encik Anthony Loke.

Kerajaan M’sia tunjuk dedikasi perkasa pengangkutan awam

Oct 12, 2026 | 7:37 PM
Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Encik Lee Ting Han.

Belanjawan M’sia 2027 pertingkat pengangkutan, pembangunan dan peluang kerja

Oct 12, 2026 | 5:50 PM
serangan loji jana kuasa

Gencatan serangan sektor tenaga Ukraine yang diumum Trump cetus kekeliruan

Oct 12, 2026 | 6:11 PM
Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Johor, Dr Muhammad Naqib Md Ghazali.

Johor lanjut penutupan sekolah hingga 16 Okt

Oct 12, 2026 | 3:22 PM
penembak fort hood

AS: Siaran langsung hukuman mati penembak Fort Hood tidak cetus ancaman keselamatan

Oct 12, 2026 | 2:40 PM
maritim, kejuruteraan, Kepulangan Alumni SP, Prince Edward Road, Akademi Maritim Singapura (SMA), Mohamad Salleh Ahmad Sarwan, Vizzio Technologies, Shahrin Abdol Salam;

Kembali jadi pendidik, mahu jadi sumber inspirasi kepada pelajar maritim masa depan

Oct 11, 2026 | 5:30 AM
frenchella, bidadarikek, johor

Raih jualan $100,000 semasa Ramadan selepas pindah bakeri ke JB

Oct 11, 2026 | 5:30 AM
bantu keluarga memerlukan, kemahiran, penyelenggaraan, perniagaan

Dua beradik kongsi rezeki, baiki rumah keluarga memerlukan secara percuma

Oct 6, 2026 | 6:25 PM
tarian Siva Samoa, perkahwinan kejutan, budaya Samoa

Pengantin perempuan buat kejutan tarian tradisional Samoa buat keluarga suami

Sep 21, 2026 | 4:43 PM

Ketika dihubungi, Lee memberitahu The Straits Times (ST): “Ini sememangnya berita yang mengecewakan dan kami turut bersimpati dengan Adam.

“Jika ada seorang pemain yang cukup kuat dari segi mental untuk bangkit semula, dialah orangnya.”

“Sudah tentu ia merupakan satu cabaran memandangkan sumbangan beliau kepada pasukan kebelakangan ini.

“Buat masa ini, seperti dalam apa jua keadaan, kami perlu mengambil langkah ke belakang untuk menilai semula segala penyelesaian yang mungkin sebelum mengecilkan senarai calon pengganti yang berpotensi.”

Nur Adam, yang telah membuat 22 penampilan bersama pasukan kebangsaan Singapura sejak panggilan pertamanya pada 2021, tidak dapat menyertai pasukan itu bagi sebahagian besar tempoh antara 2023 hingga 2025 akibat kecederaan bahu dan komitmen perkhidmatan negara.