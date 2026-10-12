LONDON: Perdana Menteri Britain, Andy Burnham, berkata beliau akan mendedahkan butiran urusannya dengan Manchester City selepas ahli politik pembangkang mengkritik tindak balasnya terhadap keputusan yang mendapati kelab itu bersalah atas pelanggaran serius peraturan kewangan Liga Perdana England (EPL).

City membuat rayuan terhadap keputusan suruhanjaya bebas itu pada awal Oktober, ketika kelab tersebut berusaha membatalkan keputusan berkenaan dan mengelakkan hukuman berat yang mungkin dikenakan.

EPL berkata City telah menggunakan kontrak komersial “palsu” sebagai sebahagian daripada skim untuk meningkatkan hasil pendapatan dan mengurangkan pelaporan kos sebanyak lebih £900 juta ($1.5 bilion).

City, yang kini menduduki tangga teratas EPL, menafikan sebarang salah laku sepanjang kes tersebut dan berkata dapatan suruhanjaya itu mengandungi “kesilapan material yang jelas”.

Parti Demokrat Liberal Britain pada awal Oktober menggesa Burnham supaya mendedahkan sebarang pertemuan yang pernah diadakannya dengan pemilik City, wakil Abu Dhabi atau entiti berkaitan.

Pemimpin Parti Konservatif, Kemi Badenoch, turut menggesa kerajaan Britain supaya mendedahkan butiran pertemuan antara Burnham dengan tokoh kanan City.

“Saya telah diminta oleh ketua pembangkang untuk menerbitkan butiran pertemuan saya, dan saya berbesar hati untuk berbuat demikian. Saya akan melakukannya,” kata Burnham dalam podcast The Rest Is Politics – sebuah podcast British – yang dijadual disiarkan pada 12 Oktober.

“Saya akan mendedahkan dengan jelas segala yang telah saya lakukan bersama mereka ketika memegang jawatan sebagai Datuk Bandar Greater Manchester sebelum ini,” tambahnya.

Burnham, yang berkhidmat sebagai datuk bandar dari Mei 2017 hingga Jun 2026, berkata hubungan dan urusannya dengan kelab itu bukanlah sesuatu yang berlaku baru-baru ini.

“Jika dilihat dari segi pertemuan yang pernah saya adakan, sebenarnya tiada satu pun yang berlaku baru-baru ini. Saya hanya mengadakan satu pertemuan penting, sebenarnya, dan itu adalah pada 2021,” katanya.

Pada September lalu, Burnham menyuarakan kebimbangan bahawa pemilik City mungkin akan menjual kelab itu susulan keputusan yang mendapati kelab tersebut bersalah.