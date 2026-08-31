Penyerang baharu Geylang International, Dejan Racic, tidak gentar dengan bebanan harapan selepas kembali beraksi dalam Liga Perdana Singapura (SPL).

Daripada berasa terbeban dengan tekanan untuk mengulangi prestasi cemerlangnya, pemain berusia 28 tahun asal Montenegro itu menganggapnya sebagai satu keistimewaan.

“Bagi saya, tekanan adalah satu keistimewaan. Saya tahu orang yang membawa saya ke sini letakkan harapan besar di atas bahu saya,” katanya.

Racic menikmati kempen 2024/25 yang luar biasa bersama Hougang United, dengan menjaringkan 26 gol dalam 28 penampilan dalam SPL, sekali gus menempatkannya dalam kelompok penjaring terbanyak liga.

Kini kembali ke Singapura selepas tamat tempoh bersama Bhayangkara Presisi Indonesia FC dan Persita, Racic berharap dapat meneruskan sentuhan jaringannya bersama Geylang International.

Penyerang baharu Geylang International, Dejan Racic (kiri), membawa pengalaman beliau beraksi di Indonesia ke Liga Perdana Singapura (SPL). Beliau berkata pengalaman tersebut menjadikan beliau lebih berdisiplin dan dahagakan kejayaan.
Penyerang baharu Geylang International, Dejan Racic (kiri), membawa pengalaman beliau beraksi di Indonesia ke Liga Perdana Singapura (SPL). Beliau berkata pengalaman tersebut menjadikan beliau lebih berdisiplin dan dahagakan kejayaan. - Foto GIFC

Mengimbas pengalamannya, Racic berkata peluang beraksi di hadapan 20,000 hingga 30,000 penonton di Indonesia serta melalui jadual perlawanan yang padat menjadikannya pemain yang lebih matang dari segi fizikal dan mental.

“Sekarang saya jauh berbeza, terutama dari segi mentaliti. Di Indonesia saya belajar bagaimana untuk berada di bangku simpanan dan melalui saat-saat sukar, ia membakar semangat saya untuk beraksi,”

“Saya akan membawa pengalaman baharu, lebih banyak kesabaran dan mentaliti yang lebih baik,” katanya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Punggol Container Park di 50 Punggol East menempatkan sekitar enam perniagaan F&B. Para peniaga di situ telah dimaklumkan bahawa mereka perlu mengosongkan premis masing-masing menjelang 31 Oktober.

Peniaga F&B Punggol Container Park terkejut perlu kosongkan premis lebih awal

Aug 31, 2026 | 6:00 PM
Encik Faiq Faran, 21 tahun, yang pernah menetap dan bersekolah selama tiga tahun di Arab Saudi, mengatasi cabaran menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan Singapura sebelum muncul sebagai pelajar cemerlang dan menerima Anugerah Lee Hsien Loong bagi Pencapaian Cemerlang dalam Pelbagai Bidang. pada 31 Ogos di Pusat Kebudayaan Universiti, Universiti Nasional Singapura (NUS).

Cabaran selepas pulang dari luar negara, kini raih Anugerah Lee Hsien Loong

Aug 31, 2026 | 5:30 PM
subsidi petrol, Budi95, kerajaan Malaysia

Anwar: Subsidi petrol dikembalikan 300 liter sebulan bagi RON95

Aug 31, 2026 | 4:41 PM
Wirda Elliesa, tip kecantikan, jagaan kulit

Pempengaruh Wirda Elliesa kongsi rahsia kecantikan, panduan jagaan kulit

Aug 31, 2026 | 11:39 AM
Noor Ali, Geylang International FC, Liga Perdana Singapura, SPL

Noor Ali mahu akhiri kemarau trofi Geylang, sasar tiga tangga teratas SPL

Aug 31, 2026 | 2:38 PM
geografi, pembangunan bandar, identiti ruang

Siswazah geografi NUS tekad wujudkan ruang awam dengan identiti tersendiri

Aug 24, 2026 | 4:00 PM
prasekolah Islam swasta, yuran prasekolah, cabaran prasekolah

Prasekolah Islam swasta cari keseimbangan yuran, perbelanjaan dalam penuhi permintaan

Aug 30, 2026 | 5:30 AM
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Perusahaan (Perdagangan) Encik Gan Kim Yong (empat dari kanan) hadir di majlis Sambutan Hari Kebangsaan anjuran Pertubuhan Antara Agama (IRO), Singapura di Hotel The Fullerton pada 30 Ogos. Turut bersamanya adalah anggota majlis IRO serta mantan Timbalan Perdana Menteri, Encik Heng Swee Keat (tiga dari kiri) yang akan mengambil alih sebagai Penaung IRO mulai 1 September daripada Menteri Kanan Emeritus (ESM), Encik Goh Chok Tong (empat dari kiri) yang telah menyandang peranan itu sejak 2018.

Swee Keat ganti ESM Goh sebagai Penaung baru IRO mulai 1 Sep

Aug 30, 2026 | 9:00 PM
masyarakat Melayu Islam

Zaqy bentang wawasan jadikan ‘Iman, Ilmu, Ihsan, Identiti’ pegangan masyarakat

Aug 30, 2026 | 4:31 PM
Eka Mairina, Anugerah 2026, Chariska Diva Anugrah

Eka Mairina lebih berdebar lihat anak sulung bertanding dalam ‘Anugerah 2026’

Aug 30, 2026 | 5:30 AM

Gaya permainan Geylang menjadi antara faktor utama yang mendorongnya menyertai kelab itu.

Racic berkata beliau masih mengingati Geylang sebagai pasukan yang mempunyai corak serangan menarik ketika beliau beraksi dalam SPL, dengan ramai pemain melakukan gerakan pantas dan saling serang-menyerang.

“Sebagai penyerang, saya rasa saya akan menikmati idea jurulatih Noor. Saya fikir saya sesuai dengan cara mereka bermain,” katanya.

Kehadiran Racic dijangka memberi dimensi baharu kepada jentera serangan Geylang International.

Dengan kebolehan fizikal serta ketajaman menyempurnakan peluang di dalam kotak penalti, Racic merupakan profil penyerang idaman bagi jentera serangan Noor Ali.

Ini sekali gus mampu mengisi kekosongan ketajaman serangan yang ditinggalkan bekas penjaring terbanyak SPL, Tomoyuki Doi, yang berpindah ke pasukan Thailand, BG Pathum United, musim lepas.

Gabungan kepantasannya serta keupayaan mengawal bola akan memberi ruang kepada pemain sayap dan tengah untuk kerap mencipta ancaman secara sepasukan.

Menjelang musim 2026/27, Racic tidak sabar untuk menguji kemampuan pasukannya apabila berdepan kelab gergasi seperti Lion City Sailors.

Cabaran berdepan juara bertahan itu dipandangnya sebagai kayu ukur terbaik bagi menilai sejauh mana persediaan Geylang.

Beliau turut menyeru penyokong agar turun ke stadium untuk memberikan sokongan padu, sambil berjanji bahawa pasukan baharu ini bakal mempamerkan semangat berjuang di atas padang.

“Saya boleh jamin kami akan bermain dengan sepenuh hati dan penuh semangat,” katanya.

Jika prestasi 26 golnya bersama Hougang menjadi kayu ukur, Geylang mungkin mempunyai sebab untuk meletakkan harapan tinggi terhadap penyerang baharu mereka.

Laporan berkaitan
Noor Ali mahu akhiri kemarau trofi Geylang, sasar tiga tangga teratas SPLAug 31, 2026 | 2:38 PM
‘Budak nakal’ Tajeli jadi kapten Balestier Khalsa, tekad mula bab baharuAug 31, 2026 | 5:30 AM
bola sepak sgFASGeylang Internationalliga perdana singapura (SPL)spl