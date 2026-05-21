Peminat Southampton di luar stadium sebelum perlawanan kelayakan penentuan separuh akhir Liga Kejohanan (Championship) antara Southampton dengan Middlesbrough di Stadium St Mary, Southampton, Britain, pada 12 Mei. - Foto REUTERS

Rayuan Southampton ditolak, disingkir daripada kelayakan penentuan ke EPL Dituduh intip sesi latihan tiga pasukan saingan, termasuk Middlesbrough sebelum perlawanan pertama separuh akhir

LONDON: Rayuan Southampton ekoran penyingkiran mereka daripada perlawanan akhir penentuan (’playoff’) Liga Kejuaraan kerana mengintip telah ditolak.

Dengan penyingkiran Southampton itu, perlawanan akhir penentuan pada 23 Mei kini akan menemukan Hull City dengan Middlesbrough. Kedua-dua pasukan akan berebut tempat untuk ke Liga Perdana England (EPL).

Suruhanjaya disiplin bebas Liga Bola Sepak England (EFL) pada malam 19 Mei telah menyingkirkan Southampton daripada perlawanan penentuan dan mengembalikan semula Middlesbrough – yang sebelum ini tewas dengan agregat 1-2 kepada Saints dalam separuh akhir.

Southampton mengakui mengintip sesi latihan tiga pasukan saingan mereka, termasuk Middlesbrough sebelum perlawanan pertama separuh akhir pada 7 Mei, tetapi telah merayu terhadap penyingkiran mereka itu, menyebutnya sebagai “jelas terlalu berat berbanding mana-mana hukuman sebelumnya dalam sejarah bola sepak England”.

Namun EFL telah menolak rayuan Southampton dan mengekalkan hukuman tersebut.

“Panel timbang tara liga malam ini telah menolak rayuan Southampton terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh suruhanjaya disiplin bebas, berikutan pengakuan kelab itu melanggar pelbagai peraturan EFL,” umum EFL pada 20 Mei.

“Keputusan itu bermakna hukuman asal iaitu penyingkiran daripada perlawanan penentuan Liga Kejuaraan kekal berkuat kuasa, begitu juga dengan potongan empat mata yang akan dikenakan kepada jadual Liga Kejuaraan 2026-27 dan teguran berhubung semua tuduhan.”

Keputusan itu adalah muktamad dan tiada hak rayuan lanjut ke Mahkamah Timbang Tara Sukan.

Southampton mengeluarkan kenyataan yang menyifatkan keputusan itu “sangat mengecewakan”.

Ia menambah: “Walaupun kami mengakui sepenuhnya keseriusan perkara ini, kelab ini tetap berpendapat bahawa hukuman asal adalah terlalu berat, pandangan yang turut dikongsi oleh ramai pihak dalam dunia bola sepak dalam tempoh 24 jam yang lalu.

“Walaupun malam ini menyakitkan, kelab ini akan bangkit semula dengan rendah hati, tanggungjawab dan tekad untuk memperbaiki keadaan.”

Pemain tengah Southampton, Leo Scienza, berkata penyingkiran pasukannya “menghancurkan hati” dan menyatakan simpati kepada semua yang terlibat, termasuk Hull dan Middlesbrough.

Beliau memuat naik hantaran di Instagram: “Kekecewaan, kemarahan, kesedihan. Sukar untuk mencari kata-kata yang tepat bagi apa yang kita semua rasakan sekarang.

“Apa yang berlaku dalam beberapa hari kebelakangan ini menghancurkan hati. Untuk kelab, untuk setiap pemain dalam bilik persalinan ini, dan terutamanya untuk penyokong kami. Saat seperti ini tidak seharusnya berakhir seperti ini.

“Saya bersimpati dengan semua peminat bola sepak, termasuk pemain dan penyokong Hull serta Boro (Middlesbrough), yang turut terjejas oleh kekacauan ini.”

“Kami telah memberikan segalanya untuk impian ini. Hari demi hari, pengorbanan demi pengorbanan, sentiasa percaya bahawa kami boleh membawa kelab ini kembali ke tempat yang sepatutnya.

“Bagi saya, impian bermain dalam Liga Perdana adalah sesuatu yang saya perjuangkan dengan segala yang ada. Itulah sebabnya kesakitan ini begitu dalam.”

Lebih awal pada 20 Mei, Ketua Pegawai Eksekutif Southampton, Phil Parsons, berkata kelab itu tidak boleh “menerima hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan”.

Parsons merujuk kepada denda 200,000 paun ($343,886) yang dikenakan kepada Leeds United pada 2019 kerana mengintip Derby, sebagai bukti kes sama sebelum ini.

Namun apabila Leeds dihukum tujuh tahun lalu, Peraturan 127, yang secara jelas melarang kelakuan mengintip lawan dalam tempoh 72 jam sebelum sesuatu perlawanan, belum wujud. Ia diperkenalkan hasil daripada kesalahan Leeds itu.

Hull pula kecewa kerana terpaksa menghadapi lawan yang berbeza dalam masa singkat, dan pemilik Hull, Acun Ilicali, mencadangkan kelab itu mungkin akan mengambil tindakan undang-undang jika mereka kalah dalam perlawanan akhir.