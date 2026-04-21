Topic followed successfullyGo to BHku
Sabalenka, Alcaraz rangkul anugerah Laureus di Madrid
Diiktiraf bagi pencapaian dalam sukan tenis; masing-masing duduki tempat teratas dalam ranking wanita dan lelaki
Apr 21, 2026 | 2:19 PM
MADRID: Atlet tenis menguasai hamparan permaidani merah di Madrid, Sepanyol, pada 20 April apabila Aryna Sabalenka dan Carlos Alcaraz dinobatkan sebagai Atlet Wanita dan Atlet Lelaki Terbaik di Anugerah Laureus.
Pasangan itu diberi penghormatan selepas kempen 2025 yang menyaksikan mereka masing-masing menduduki tempat teratas dalam ranking tenis wanita dan lelaki.
