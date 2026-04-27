Sailors tewaskan Geylang, bakal gelar juara jika tewaskan Tampines minggu depan
Apr 27, 2026 | 5:02 PM
Pasukan Lion City Sailors semakin hampir untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Singapura (SPL) buat dua musim berturut-turut selepas menewaskan Geylang International 3-0 pada 26 April.
Kemenangan di Our Tampines Hub (OTH) itu meletakkan Sailors di posisi kukuh, di mana mereka hanya perlu menewaskan BG Tampines Rovers minggu depan untuk menutup terus peluang lawan mereka dalam perebutan kejuaraan itu.
Laporan berkaitan
Hide jadi wira bantu Tampines bangkit tebus kekalahan laluApr 13, 2026 | 1:50 PM
Sailors raih kemenangan ke-15, Young Lions pamer aksi boleh dibanggakanApr 21, 2026 | 2:34 PM