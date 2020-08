NEW YORK: Serena Williams mengatasi perlawanan sukar menentang pemain asal Belanda Arantxa Rus untuk melayakkan diri ke pusingan ketiga pertandingan kelayakan Western and Southern Open di New York.

Perlawanan sengit kelmarin itu melihat Rus hampir-hampir mencatatkan kejutan.

Log masuk untuk terus membaca Langgani pada harga $0.99* sebulan