Moza Alyka Baihakki membawa pulang empat pingat, termasuk dua pingat emas dari kolam renang di Sukan Para Belia Asia 2025 di Dubai. - Foto TANGKAP LAYAR DARI FB @SNPC

Moza Alyka Baihakki membawa pulang empat pingat, termasuk dua pingat emas dari kolam renang di Sukan Para Belia Asia 2025 di Dubai. - Foto TANGKAP LAYAR DARI FB @SNPC

Perenang paralimpik negara, Moza Alyka Baihakki telah menggondol dua pingat emas, satu perak dan satu gangsa di Sukan Para Belia Asia 2025 di Dubai.

Moza, 14 tahun menang dalam acara 50 meter gaya bebas dan 100 meter kuak dada; dan mendapat tempat kedua dan pingat perak dalam acara 100 meter gaya bebas. Dia meraih pingat gangsa dalam acara 100 meter kuak letang.

Dilahirkan dengan sebelah tangan tidak terbentuk sempurna disebabkan Amniotic Band Syndrome yang menjejas pertumbuhan tangannya, Moza bertanding dalam acara belia perempuan pelbagai kelas, bagi usia 12 hingga 18 tahun.

Keputusan Moza itu diumumkan oleh Majlis Paralimpik Kebangsaan Singapura (SNPC) melaluli lamam Facebook.

Apabila dihubungi pada 13 Disember ibu Moza, Cik Norfasarie Mohd Yahya berkata buat masa ini beliau hanya boleh berhubungan secara terhad dengan anaknya itu yang masih bersama rombongan negara di Dubai.

Rombongan itu dijangka pulang ke Singapura pada 15 Disember.

“Kami tidak dibenarkan menghubunginya, dan dapat jumpa pun sekejap saja sewaktu perlumbaan dan sewaktu majlis penyampaian hadiah,” kata Cik Norfasarie, usahawan dan juga selebriti. Ayah Moza ialah Encik Baihakki Khaizan, bekas pemain bola sepak nasional.

Baihakki, yang bersama isterinya sedang berada di Dubai untuk memberi sokongan kepada anaknya itu berkata beliau sangat berbangga dengan pencapaian anaknya, tetapi akur perjalanan Moza dalam dunia sukan baru sahaja bermula.

“Dia masih dalam fasa pembangunan.... dan dari sini, kami harus melakar langkah pembangunan seterusnya... mungkin ke Sukan SEA dan lain-lain pertandingan antarabagsa. Mungkin di masa depan, ke Sukan Paralimpik pula,” kata Encik Baihakki.

Menambah, Encik Baihakki berkata Moza, yang akan melangkah ke menengah tiga pada 2026 dan harus memberi tumpuan kepada tanggungjawabnya di sekolah dan mengimbangi latihan dengan pelajaran supaya menyerlah dalam kededua bidang.

“Saya berharap kejayaan ini akan berterusan. Laluan selepas ini pasti lebih mencabar, namun kami akan bekerja lebih keras untuk membuat persiapan menghadapi kejohanan yang lebih besar pada masa hadapan,” kata Encik Baihakki.

Dalam pada itu, Cik Norfasaries berkongsi Moza, yang mula berengan dari usia dua tahun, bercita-cita menjadi seorang peguam.

Namun, Moza hanya mula berlatih secara serius dan menyertai pertandingan selepas melangkah ke sekolah menengah.