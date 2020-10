BERTANDANG KE OLD TRAFFORD: Pengurus Chelsea, Frank Lampard bercakap dengan Fernando dari Sevilla di akhir perlawanan Liga Juara-Juara. Dalam aksi Kumpulan E, The Blues sekadar seri tanpa jaringan dengan kelab La Liga, Sevilla. The Blues mahu meraih kemenangan di Old Trafford. - Foto EPA-EFE