Topic followed successfullyGo to BHku
United kembali berbisa, namun ujian tetap getir
Premium
United kembali berbisa, namun ujian tetap getir
Man U mahu perkukuh kedudukan di tempat ketiga liga
May 3, 2026 | 5:31 AM
United kembali berbisa, namun ujian tetap getir
Penyerang Manchester United, Benjamin Sesko, meraikan gol kedua kelab itu dalam perlawanan menentang Brentford pada 28 April. Sesko bakal menggalas tanggungjawab besar untuk cuba menjaringkan gol penting untuk mendapatkan kemenangan ke atas Liverpool pada 3 Mei. - Foto REUTERS
Tidak lama dahulu, kemungkinan terlepas bermain di peringkat Eropah akan selalu menghantui Manchester United, dengan kekecewaan dan ketidaktentuan mengancam untuk menentukan musim mereka.
Selepas pemecatan Ruben Amorim, Michael Carrick mengambil alih sebagai pengurus sementara pada 12 Januari, mewarisi pasukan yang berada di tempat ketujuh dan mendapatinya sukar untuk menemui rentak permainan mereka.
Laporan berkaitan
Jangan biar maruah Liverpool tercalar lagi May 3, 2026 | 5:30 AM
United utamakan usaha cari pengganti CasemiroApr 28, 2026 | 2:25 PM