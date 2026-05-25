Pemain West Ham United termasuk kapten, Jarrod Bowen (jersi 20), jelas kecewa setelah tersingkir daripada Liga Perdana England (EPL). - Foto REUTERS

Pemain West Ham United termasuk kapten, Jarrod Bowen (jersi 20), jelas kecewa setelah tersingkir daripada Liga Perdana England (EPL). - Foto REUTERS

West Ham telan kepahitan tersingkir daripada EPL Kemenangan selesa ke atas Leeds tidak bermakna selepas pesaing turun tahap, Spurs, memenangi pertarungannya pada hari terakhir liga

Penyokong West Ham jelas kecewa melihat pasukan yang disokong diturunkan daripada Liga Perdana England (EPL) selepas menamatkan musim ini dalam kalangan tiga tangga terbawah. - AFP

LONDON: West Ham United tersingkir daripada Liga Perdana England (EPL) buat kali pertama dalam tempoh 15 tahun meskipun menang 3-0 di tempat sendiri ke atas Leeds United pada 24 Mei.

Namun, kemenangan 1-0 Tottenham Hotspur ke atas Everton mengesahkan penyingkiran The Hammers daripada liga utama England itu.

West Ham memerlukan kemenangan dengan seteru mereka Spurs perlu tewas untuk kekal di EPL, setelah memulakan perlawanan dua mata di belakang Spurs untuk mengelakkan penyingkiran tersebut.

West Ham juga mempunyai perbezaan gol yang jauh lebih rendah berbanding Spurs.

West Ham menyamakan kedudukan mata setelah mendahului Leeds, namun, apabila berita mengenai gol Spurs pada separuh masa pertama tersebar di seluruh stadium, ia menyebabkan keadaan sepi di Stadium London dengan nasib West Ham bergantung pada kebangkitan Everton.

Mereka kelihatan jarang berpeluang menjaringkan gol sehingga Taty Castellanos memberi mereka harapan dengan tandukan pada minit ke-67.

Jarrod Bowen menggandakan pendahuluan dengan baki 10 minit untuk meletakkan tiga mata tanpa keraguan, mendorong ramai peminat untuk mengalihkan perhatian mereka kepada maklumat terkini mengenai perlawanan melibatkan Spurs.

Pemain gantian Callum Wilson kemudian menambah gol ketiga pada masa tambahan, tetapi ia sia-sia kerana kemenangan Spurs menyebabkan West Ham tersingkir buat kali pertama sejak musim 2010/11.

“Ia pengalaman mengerikan dalam dunia bola sepak kerana penyingkiran seperti ini menyakitkan.

“Kami telah melakukan yang terbaik hari ini tetapi sepanjang musim kami tidak melakukan secukupnya secara tekal,” kata Bowen.

Pasukan pimpinan Nuno Espirito Santo itu menamatkan musim dengan 39 mata daripada 38 perlawanan, jumlah tertinggi untuk pasukan yang tersingkir sejak Birmingham City dan Blackpool tersingkir daripada EPL dengan 39 mata pada musim 2010/11.

West Ham pastinya akan mengimbau kembali permulaan musim dengan prestasi buruk, meraih hanya empat mata daripada sembilan perlawanan pertama mereka, sebagai punca kejatuhan.

Tiga tahun selepas kejayaan Liga Persidangan (Conference League) mereka, masalah The Hammers berpunca daripada salah urus dan usaha merekrut yang lemah selama bertahun-tahun.

“Musim lalu, kami berada dalam keadaan yang sama tetapi berjaya keluar daripadanya. Musim ini, kami gagal menyelamatkan diri kerana terkial-kial sepanjang musim.

“Jadi ia bukan sesuatu yang baru berlaku. Ia telah terjadi, terutama untuk beberapa musim terakhir, kami benar-benar berada di bawah standard,” kata Bowen.

Santo enggan mengulas mengenai masa depan pemainnya.

“Sekarang kami perlu melalui tempoh sedih ini, memahami kekecewaan dan kemarahan peminat,” katanya kepada pemberita.

Sementara itu, Leeds menamatkan musim di tangga ke-14 dengan 47 mata dalam musim pertama mereka kembali ke EPL setelah menjamin status liga utama mereka dengan agak mudah.