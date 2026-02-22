Premium
Biar mati anak, jangan mati adat?
Adakah ‘tembok’ sosial zaman lampau masih wujud dalam dunia moden hari ini?
Feb 22, 2026
Zainuddin (lakonan Amar Baharin) dan Hayati (Nabila Huda) semasa pementasan, ‘Tenggelamnya Kapal Van der Wijck’ di Kuala Lumpur pada 2025. - Foto BM oleh KHALID BABA
Percintaan tidak semestinya bermuara di jenjang pelamin.
Pelbagai badai boleh merubah haluan dua sejoli, namun jika takdir tidak menyebelahi, kasih yang dicanang ‘hingga ke bulan’ sekalipun tetap akan kecundang di tengah jalan.
