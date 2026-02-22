SPH Logo mobile
Biar mati anak, jangan mati adat?

Biar mati anak, jangan mati adat?

Adakah ‘tembok’ sosial zaman lampau masih wujud dalam dunia moden hari ini?
Feb 22, 2026 | 5:30 AM
PUAD IBRAHIM
PUAD IBRAHIM

Biar mati anak, jangan mati adat?

Amar Baharin, Nabila Huda, pementasan Tenggelamnya Kapal Van der Wijck
Zainuddin (lakonan Amar Baharin) dan Hayati (Nabila Huda) semasa pementasan, ‘Tenggelamnya Kapal Van der Wijck’ di Kuala Lumpur pada 2025. - Foto BM oleh KHALID BABA

Percintaan tidak semestinya bermuara di jenjang pelamin.

Pelbagai badai boleh merubah haluan dua sejoli, namun jika takdir tidak menyebelahi, kasih yang dicanang ‘hingga ke bulan’ sekalipun tetap akan kecundang di tengah jalan.

