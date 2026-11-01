AI mampu beri maklumat, tetapi mampukah ia beri hikmah?

AI mampu beri maklumat, tetapi mampukah ia beri hikmah? Seminar ‘Perjalanan Berkenaan Tadabbur: Menyemarakkan Kembali Hubungan Kita Dengan Al-Quran’ antara lain teroka bagaimana prinsip Al-Quran dapat bimbing masyarakat dalam tangani isu semasa

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