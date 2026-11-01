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Sekilas Berita
AI mampu beri maklumat, tetapi mampukah ia beri hikmah?
AI mampu beri maklumat, tetapi mampukah ia beri hikmah?
Seminar ‘Perjalanan Berkenaan Tadabbur: Menyemarakkan Kembali Hubungan Kita Dengan Al-Quran’ antara lain teroka bagaimana prinsip Al-Quran dapat bimbing masyarakat dalam tangani isu semasa
Foto FREEPIK
Nov 1, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
AI mampu beri maklumat, tetapi mampukah ia beri hikmah?
Bagaimanakah petunjuk Al-Quran yang kekal relevan sepanjang zaman dapat membimbing manusia menghadapi cabaran dunia moden, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI)?
Persoalan ini antara yang diketengahkan dalam Seminar Al-Quran 2026 yang bertemakan ‘Perjalanan Berkenaan Tadabbur: Menyemarakkan Kembali Hubungan Kita Dengan Al-Quran’.
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