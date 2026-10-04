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Anak adalah amanah, bukan sekadar ukuran pencapaian
Anak adalah amanah, bukan sekadar ukuran pencapaian
Tugas ibu bapa bukan hanya sediakan anak untuk berjaya dalam kehidupan, tetapi bantu mereka bina hati, iman dan akhlak yang akan menemani mereka sepanjang perjalanan hidup
Foto ISTOCKPHOTO
Oct 4, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Anak adalah amanah, bukan sekadar ukuran pencapaian
Setiap ibu bapa pasti inginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka.
Mereka mahukan anak-anak belajar dengan baik, mempunyai masa depan yang cerah, membesar dengan penuh keyakinan dan akhirnya menjadi seseorang yang mampu berdiri sendiri.
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