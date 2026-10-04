Setiap ibu bapa pasti inginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka.

Mereka mahukan anak-anak belajar dengan baik, mempunyai masa depan yang cerah, membesar dengan penuh keyakinan dan akhirnya menjadi seseorang yang mampu berdiri sendiri.

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hidayahMasjid Al-Khair