Anak adalah amanah, bukan sekadar ukuran pencapaian

Anak adalah amanah, bukan sekadar ukuran pencapaian Tugas ibu bapa bukan hanya sediakan anak untuk berjaya dalam kehidupan, tetapi bantu mereka bina hati, iman dan akhlak yang akan menemani mereka sepanjang perjalanan hidup

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