Kematian adalah suatu kepastian.

Dan apabila insan yang kita sayangi pergi terlebih dahulu, maka ada satu amanah yang berpindah kepada mereka yang masih hidup – menguruskan jenazah dengan ilmu, tertib dan penuh penghormatan.

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