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Fahami asas pengurusan jenazah
Fahami asas pengurusan jenazah
Foto MASJID AL-KHAIR
Oct 4, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Fahami asas pengurusan jenazah
Kematian adalah suatu kepastian.
Dan apabila insan yang kita sayangi pergi terlebih dahulu, maka ada satu amanah yang berpindah kepada mereka yang masih hidup – menguruskan jenazah dengan ilmu, tertib dan penuh penghormatan.
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